Het kwam voor presentatoren Fidan Ekiz en Renze Klamer als donderslag bij heldere hemel: de NPO heeft besloten dat het duo niet langer De Vooravond mag presenteren. Fans van het programma én collega’s steken hen massaal een hart onder de riem.

“Nog nooit in korte tijd zoveel berichten ontvangen. Dank voor alle liefde en support”, laat Renze via Twitter weten. Ook Fidan is geraakt door alle lieve reacties. “Overdonderd door de ontelbare lieve, opbeurende en warme reacties op Twitter, Insta, mail en app naar aanleiding van het verdwijnen van De Vooravond. Zo door geraakt. Bedankt!”

Slangenkuil

Het duo, dat na de zomer vervangen zal worden door presentatrice Sophie Hilbrand en strafrechtadvocaat Kasem, werd niet alleen massaal gesteund door kijkers van het programma, maar ook door collega’s uit Hilversum. ‘Wat een slangenkuil is het toch’, schrijft EO-presentator Bert van Leeuwen op Instagram. Ook presentatrice Irene Moors is niet te spreken over de beslissing van de NPO. ‘Ik snap hier he-le-maal niets van. Eindelijk weer een duo met een eigen kleur en sfeer… En dan dit. Ik was fan en hoop jullie samen ergens weer terug te zien.’

Ongekend wreed

TV-recensent Angela de Jong wijdde er in het AD vandaag haar tv-column aan en noemt het een ‘ongekend wreed’ ontslag. “Twee jonge, talentvolle mensen zo rücksichtslos afserveren, zonder kans om zich te verbeteren, doe je niet”, aldus De Jong. De NPO liet in een persbericht weten dat het programma de ‘urgentie’ mist die zij zoeken. Sophie en Khalid zullen elkaar afwisselen zodat er ‘een presentator is die er scherp bovenop zit en het gesprek van de dag bepaalt’.

