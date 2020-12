De tarotkaart van 12 december: Ram, jij ziet vandaag het beste in iedereen

De tarotkaart die voor zaterdag 12 december is getrokken, is de Zeven van Bekers. Wat betekent deze voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor illusie en de roze bril. Er is valse hoop, men houdt zichzelf voor de gek. Hoge verwachtingen leiden tot teleurstelling. In de liefde staat het voor de roes van verliefdheid. De kaart is een waarschuwing: wees nuchter. Werk: schijntransacties en onzuivere praktijken.

Ram

Wat zou het saai zijn als iedereen dezelfde mening zou hebben. Deze kaart inspireert jou om het beste in iedereen te zien, inclusief jezelf. Waak wel voor Narcissus-neigingen.

Stier

Plezier hebben staat voorop vandaag en je maakt er veel werk van. Doet iemand niet mee met je speelse bui, accepteer dat dan zonder te morren. Genieten kan ook solo.

Tweelingen

Je staat te trappelen om iemand te vertellen hoezeer je van diegene houdt. Waar het hart vol van is… Of het wederzijds is? Kijk meer naar gedrag en minder naar woorden.

Kreeft

Afgezegde afspraken, ‘nee’ terwijl je ‘ja’ verwacht, plan dat wordt afgeketst. Teleurstellend dagje? Dan helpt nog maar één ding: jezelf verwennen. Jij weet zelf het beste hoe & wat.