De tarotkaart van 12 november: de Leeuw trekt de leiderstrui aan

De tarotkaart die voor donderdag 12 november is getrokken, is de ‘Acht van Pentagrammen’. Wat betekent dat voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor een nieuwe taak, het begin van iets groots. De leerling begint gemotiveerd te werken. In de liefde staat het voor iets prils, dat moet opbloeien. Of een nieuwe fase in de relatie; denk aan samenwonen, trouwen of een kind krijgen. Op het werk: nieuwe uitdagingen waar zin in bestaat.

Ram:

Misschien moet je je vandaag inlezen in nieuwe materie, of gebruiksaanwijzingen doorploegen? Een prima dag om dat thuis – in alle rust – te doen. Zie meerdere mogelijkheden.

Stier:

Heb je ‘ja’ gezegd tegen een taak waarvan je nog niets afweet? Om geen modderfiguur te slaan, vraag je een ervaringsdeskundige om raad. Stel vragen, en maak lijstjes.

Tweelingen:

Voel je je onaantrekkelijk, of onhandig in contacten? Kijk vandaag eens in de spiegel en lach. Steek energie in uiterlijke verzorging en trek weer eens iets roods aan. Dat voelt krachtig.