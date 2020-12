De tarotkaart die voor zondag 13 december is getrokken, is Aas van Zwaarden. Wat betekent deze voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor het verstand, en dat goed weten te gebruiken. Helder onderscheidingsvermogen en doordachte beslissingen. In relaties: een zakelijke oplossing voor een diepgeworteld probleem vinden – in een kille sfeer. Carrière: inzicht en opluchting bij een gespannen werksfeer.

Iedereen praat vanuit zijn/haar eigen bubbel, ook jij. Jezelf met anderen vergelijken is verleidelijk, maar maak er geen gewoonte van. Laat iedereen in z’n waarde, ook jezelf.

Als een tevreden spinnende kat maak jij boodschappenlijstjes vanaf de sofa vandaag. Bedenk voordat je allerlei lekkers in huis haalt: wat er niet aan komt, hoeft er ook niet af.

Denk voordat je doet – en spreekt – vandaag. Impulsiefs kan leiden tot brokken, vooral die van het emotionele soort. Maak excuses voor onhandige opmerkingen. Je wilt gewoon contact.

Zit je de hele dag op elkaars lip, dan kun je behoorlijk kribbig worden. Zomaar een rondje door de stad wandelen of fietsen helpt je vandaag om het (relationele) leven wat lichter te zien.

Leeuw

Tradities houd jij graag in ere. Het plannen van een alternatief kerstdiner is een uitdaging, maar als er iemand is die dat kan… Woordspelletjes doen gaat ook via Zoom.

Maagd

Rake opmerkingen openen je ogen vandaag. Uit wiens mond rollen ze? Komt je partner confronterend over, luister extra goed. De spanning zorgt voor extra magie – in bed!

Weegschaal

Maak je je zorgen over jezelf, je baan, je relatie? Erover nadenken of erover praten helpt vandaag niet. Zoek afleiding in sport & spel. Rennen met de hond is ook een optie!

Schorpioen

Je leidinggevende kwaliteiten komen vandaag thuis tot z’n recht. Neem de regie bij het optuigen van kerstboom of bak samen een taart. Spelenderwijs geef je nog levensadvies door ook.

Boogschutter

Warme woorden kunnen een vriend(in) of je partner ontdooien vandaag. Je hebt prima uithuilschouders. Ook je financiële hulp of advies is nu welkom. Zet het wel op schrift.

Steenbok

Cursussen, workshops, trainingen: jouw honger naar kennis is niet te stillen vandaag. Bevredigt de inhoud niet, dan wel de mensen met wie je in aanraking komt. Vriendschap op komst!

Waterman

Laat je geliefde(n) weten wat jouw motortje draaiend houdt. Zij kunnen geen gedachten lezen. Inspiratie kan uit heel onverwachte hoek komen, mits je de deur uit gaat.

Vissen

Contact met vrouwen kan vandaag wat gespannen aanvoelen. Is er jaloezie? Stel een ander gerust en vertel je eigen ervaring met dat groene monster. Herkenbaarheid is troef.

Voorspelling tarotkaart: Viola Robbemondt.