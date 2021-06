Heb je een wielrennersbroekje, mouwtjes of je bikinibroekje in je huid staan na een middagje zonnen? Geen zorgen: er is een manier om van vervelende tan lines af te komen.

Wie zich niet volledig naakt op het strand of in de tuin begeeft, heeft er al snel last van na een dagje zonnen: tan lines. Vervelende strepen die precies laten zien wat voor top, broek of bikini je aanhad. En dat is niet altijd even charmant. Voor wie een manier zoekt om zo snel mogelijk van deze strepen af te komen, is er goed nieuws: je kunt het verminderen.

Citroenscrub

Allereerst kun je een citroenscrub proberen. Door te scrubben haal je de dode huidcellen weg waardoor er een kans is dat je tan lines al een stuk minder worden. Citroen is een perfect middel om mee te scrubben omdat het een natuurlijke exfoliant is. Meng wat citroensap met een scheutje honing en wat suiker en je hebt het perfecte scrubmiddel.

Soda

Is dit nog niet gelukt? Dan kun je ook eens een sodamaskertje proberen. Baking soda is ideaal om dingen mee schoon te maken. Maar dit spulletje kun je ook gebruiken om je tan lines wat te vervagen. Roer hiervoor wat baking soda en water door elkaar tot je een pasta-achtige substantie hebt. Smeer dit op de huid die je wilt vervagen en laat het geheel een kwartiertje intrekken. Spoel het daarna af en je zult zien dat je tan lines een stuk minder zijn.