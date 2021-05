De tarotkaart van 13 mei: “Lieve Tweelingen, dít is het moment om actie te ondernemen”

De tarotkaart die voor woensdag 12 mei is getrokken is ‘de Koning van Pentakels’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: Realiteitszin, zekerheid en het streven naar materiele zaken. Men is doelgericht en zakelijk en neemt tijd voor ontwikkeling. In de liefde is er standvastigheid en trouw. Duurzaam en zinnelijk genot. Werk: men zet ervaring in en heeft een goed instinct voor zakelijke kansen.

Ram

Je kijkt met andere ogen naar je eigen kwaliteiten: met dat setje ben je heel gelukkig! Check wel voor verbeterpunten. Vooral je geliefde weet de vinger op de zere plekjes te leggen.

Stier

Het is tijd om dat plannetje dat al een tijdje in je vrieskist ligt, te ontdooien. Je krijgt een helder beeld over hoe & wat. Laat je niet leiden door mensen die zeggen dat iets niet kan of werkt.

Tweelingen

Heb je een probleem onder het tapijt geveegd? Actie ondernemen heeft nu zin, je krijgt complimenten. Jantje Lach, Jantje Huil komt nu sterk door, dus schrik niet van je eigen gevoeligheid.

Kreeft

Op zoek naar een uitdaging? Je ontmoet iemand die je nieuwsgierigheid prikkelt. Overspel is niet per se je ding, maar de verleiding kan nu groot zijn. Aan het daten? Neem babystapjes.

Leeuw

De liefde en je inkomsten staan sterk. Best kans dat je de twee combineert door samen te werken met je partner. Talenten vullen elkaar aan. Ook in bed zoek je het experiment. Geniet ervan!

Maagd

Wat verwacht je van anderen? Wat kun je zelf bieden? Had je samenwoon of trouwplannen, dan neem je nu een belangrijk besluit. Maak je leven gemakkelijker, je bent het waard.

Weegschaal

De motivatie om aan je gezondheid te werken is groot. Het duo optimisme en vertrouwen geven je vleugels – en discipline. Vertel erover, dan doet menigeen met je mee.

Schorpioen

Deel je zorgen en je voelt je een stuk lichter. Let er wel op dat je het onderwerp ook weer laat rusten. Ventileer, maar besef dat sommige zaken oplossen als je er niet meer op focust.

Boogschutter

Je bent vandaag meer geïnteresseerd in persoonlijke feedback dan anders. Vraag anderen er dus eens om. Opgetrokken wenkbrauwen – en mondhoeken – niet uitgesloten.

Steenbok

Ontploffingsgevaar! Wacht niet tot de stoom uit je oren komt om iemand je mening te vertellen. De toon maakt de muziek, dus houdt ‘m vriendelijk. Het effect kan je verrassen.

Waterman

Studie werpt z’n vruchten af, je brengt het geleerde nu snel in de praktijk. Ook in de liefde valt er iets te oefenen. Trakteer je partner of date op een ervaring die je zelf ook blij maakt.

Vissen

Maak je zelf geen keuzes, dan kiezen anderen voor je. Overleg met iemand die jou door en door kent, dan hak je knopen nu gemakkelijker door. Een vriend kan veranderen in een geliefde.

