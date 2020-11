De tarotkaart van 13 november: ventileer je woede, Vissen

Leeuw

Vandaag kan het lastig voor je zijn om het leuk te hebben met andere mensen. Waarschijnlijk voel je je, zelfs in gezelschap, een beetje alleen. Ga vroeg slapen. Morgen weer een dag.

Maagd

Vertel vandaag wat je voelt, ook als je bang bent om anderen te shockeren. Grote kans dat je iets zegt wat herkenbaar is voor velen. Het brengt je dichterbij, in plaats van verder weg.

Weegschaal

Is er iemand in je leven die jou door en door begrijpt? Dan zit je on top of the world vandaag. Zo niet: je verdrijft die afgezonderde sfeer als je wegdroomt bij een boek of film.

Schorpioen

Prima dag om dingen die niet zo lekker lopen naar je hand te zetten. Vooral de invloed op je geliefde(n) is groot vandaag en je kunt je wensen prima onder woorden brengen.

Boogschutter

Wat je nodig hebt en wat je wenst is vandaag met elkaar in evenwicht. Mensen zien dat je blij bent met jezelf. Dat helpt vooral vrijgezellen aan uitnodigingen en knuffels.

Steenbok

Voel je je een tikkie verlaten vandaag? Je zult er niet in zwelgen, want uit dit vaatje heb je eerder getapt. Jij weet wat je moet doen – en laten – om jezelf op te peppen.

Waterman

Dringen donkere gedachten zich aan je op? Zet je kritische bril op en kijk in de spiegel. Veel ‘problemen’ bestaan alleen in je geest. Vrolijk jezelf op met satires, jouw soort humor.

Vissen

Kort lontje? Ontploffingsgevaar? Het kan er thuis vandaag roerig aan toe gaan. Toch is het goed om woede – op een constructieve manier – te ventileren. Opkroppen maakt het later erger.

