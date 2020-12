De tarotkaart van 14 december: Zet jezelf meer in het licht, Tweelingen

De tarotkaart die voor maandag 14 december is getrokken, is De Gehangene. Wat betekent dit voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor vastlopen. Passiviteit waardoor men kan nadenken om inzicht te krijgen. Een nieuwe kijk zet het leven op z’n kop. In de liefde ervaar je een gevoel van vastzitten. Als single ben je té druk met het vinden van een partner. Werk: stagnatie. Forceren leveren niets op.

Je drang en energie om je verder te ontwikkelen wordt vandaag ernstig beteugeld. Het is nu de kunst om beperkende maatregelen zodanig te omzeilen dat je toch naar de voorgrond kunt.

Op jezelf vertrouwen gaat beter, al kan emotionele pijn je een dip bezorgen. Censureer vandaag je gedachten, positief only! Dieper in het nu duiken geeft opluchting, zelfs bij liefdesverdriet.

Worstel je met relationele issues? Zet jezelf meer in het licht! Het maakt ook dat je anderen beter kunt vergeven. Want zeg nu eerlijk: het is toch niemands ‘schuld’?

Met zowel de nieuwe maan als de zonsverduistering van vandaag wil je vooral iets voor anderen betekenen. Let ondertussen op je eigen gezondheid. Maak een bio-eetplan voor jezelf.

Leeuw

De zoneclips van vandaag maakt jou blij dat je leeft! Dat uit zich waarschijnlijk in een bezige bij-sfeer waarbij je enorm creatief bent. Ben je nog niet professioneel bezig? Start daarmee.

Maagd

Thuis werken? Stiekem vind jij dat helemaal niet zo erg… Tuincentra zijn blij met je, je spendeert extra aan kerstversieringen. Je ideale huis nog niet gevonden? Funda is je beste vriend.

Weegschaal

Rust in je hoofd vinden is nog een uitdaging met jouw levendige geest. Probeer bij het afwegen van voors- en tegens steeds het midden op te zoeken voor betere balans.

Schorpioen

Financiën staan op je netvlies vandaag. Wil je meer verdienen en harder werken? Of pak je het voortaan slimmer aan? Welke talenten kun je aanspreken? Vragen willen antwoorden.

Boogschutter

Als een vlinder die net uit de cocon is gekropen, kijk je vandaag nog een tikkeltje verbaasd om je heen. Het is even wennen aan allerlei nieuwe omstandigheden. Pas op de plaats.

Steenbok

De zoneclips vertelt je dat je meer op je intuïtie mag vertrouwen. Je hebt daar al een goede start mee gemaakt – die mag je nu doorzetten. Bezinning voordat je begint is wijs.

Waterman

Passies en vaardigheden delen gaat beter als er meer structuur is. Zoek iemand met ervaring bij het opzetten van een sociaal netwerk waarin jij spin in het web kunt zijn.

Vissen

Was je al langer ontevreden was over je werk of relatie, dan brengt de zoneclips van vandaag nieuwe inzichten. Nuttige bezigheden en geschikte liefdes komen op je pad. Herken je ze?

Voorspelling tarotkaart: Viola Robbemondt.