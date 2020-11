De tarotkaart die voor woensdag 18 november is getrokken, is de ‘Vijf van Bekers’. Wat betekent dat voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor verdriet. Iets dierbaars is stuk of verloren gegaan. Het is evengoed een kaart van hoop, want er is troost in de omgeving. In de liefde staat deze kaart voor teleurstelling en verlies. En ook voor het kijken naar het eigen aandeel daarin. Carrière: mislukking, afwijzing en niet slagen.

Ram

Wijst iemand je op een gemaakte fout? In de verdediging schieten is waarschijnlijk je eerste impuls. Vandaag pak je het anders aan. Parkeer kritiek, voel na, en kom er later op terug.

Stier

Waarschijnlijk reik je vandaag iemand de helpende hand, of mag iemand op jouw schouder uithuilen. Pas op dat je daarbij geen partij kiest, blijf neutraal. Dat komt je later van pas.

Tweelingen

Jouw gulle bui kan niemand vandaag ontgaan. Je geeft graag en fungeert zelfs opgewekt als iemands Klaagmuur. Let op: neem geen verantwoording over voor andermans ‘problemen’.

Kreeft

Ook negatieve ervaringen zijn er niet voor niets. Dat gegeven gebruik je vandaag volop om creatief te blijven in je bovenkamer. Je bereikt wat je wilt, zij het met een omweg.