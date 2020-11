De tarotkaart van 2 november: bij Waterman slaat de vlam in de pan

De tarotkaart die voor maandag 2 november is getrokken, is de kaart ‘Acht van Staven’. Wat betekent dat voor jouw sterrenbeeld? Boogschutter krijgt de kans om zichzelf in alle kleuren te laten zien.

Deze kaart staat voor: verrassingen. Er is beweging en iets of iemand klopt aan de deur. Meestal gaat het om welkome gasten of gebeurtenissen die sneller komen dan verwacht. In relaties kan het gaan om plotselinge verliefdheid of de aankondiging van een zwangerschap. Op het gebied van carrière hint deze kaart op goede ontwikkelingen.

Advertentie

Ram:

Wantrouw je positieve berichten? Zoek je naar de minpunten? Je kunt wantrouwen even parkeren. Misschien zie je nu nog niet wat iets of iemand voor je betekent. Je komt er snel achter.

Stier:

Waarschijnlijk denk je vandaag veel aan je ouders – en het nest waar je uit komt. Kies je herinneringen. Denk alleen dóór op de mooie momenten. Men deed wat men kon.

Tweelingen:

Alles wat mankeert ontsnapt vandaag niet aan jouw scherpe blik. Jij wilt je leitje schoon wissen, opnieuw beginnen. Veeg ook de onrust weg. Wat bij jou hoort, komt heus naar je toe.