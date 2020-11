De tarotkaart van 20 november: kies voor jezelf vandaag, Maagd

De tarotkaart die voor vrijdag 20 november is getrokken, is de Koningin van Pentagrammen. Wat betekent die voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: voeten op de vloer. Betrouwbaarheid, zorgen voor en genieten van de simpele dingen in het leven. In relaties gaat het bij deze kaart over trouw, verlangen naar warmte en intimiteit. Op de werkvloer is men creatief, geduldig en betrouwbaar.

Ram

Je bent misschien meer gericht op solo-activiteiten vandaag, maar het kan geen kwaad om eerst te denken voordat je doet. Advies vragen aan iemand met meer ervaring is slim.

Stier

Er is veel om over na te denken. Vraagt een klets graag persoon je aandacht, dan raak je misschien geïrriteerd. Vertel gewoon dat je hoofd omloopt en maak een afspraak voor later.

Tweelingen

Begin je binnenkort met iets nieuws, dan kan je dat nu al nerveus maken. Adem rustig door en verheug je. Zodra je daadwerkelijk begint, wint enthousiasme het van je zenuwen.