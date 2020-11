De tarotkaart van 27 november: Steenbok, geef woede een uitlaatklep

De tarotkaart die voor vrijdag 27 november is getrokken, is Zeven van Pentagrammen. Wat betekent dit voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: langzame groei waarvoor geduld nodig is. Zaadjes zijn geplant, nu is het afwachten wat er op komt. Te veel haast of temperamentvol gedrag remt die groei. In de liefde: niets overhaasten of forceren. Op het werk: uitzicht op promotie, mits er niet te daadkrachtig gehandeld wordt.

Ram

Ga vandaag stevig op je handen zitten. Meng je nergens in en onderneem geen actie. Lastig voor je? Vooral gesprekken met (andere) vrouwen leiden af en brengen nerveuze gevoelens tot rust.

Stier

Jij komt thuis prima uit de verf. Beetje rommelen in en rond het huis, wat tuinieren of koken. Alleen voor de boodschappen ga je naar buiten. Let wel op je calorie-inname, je hebt veel lekkere trek.

Tweelingen

Je hoofd is waarschijnlijk overvol. Breng je de dag alleen door: noteer je belangrijkste gedachten. Bomen opzetten met anderen geeft nog meer voldoening. Zoek een luisterend oor.

Kreeft

Een brainwave die vandaag – tijdens de afwas, onder de douche of op de wc – door je hoofd schiet, is heel origineel. Geef het idee handen en voeten en deel het. Je krijgt veel bijval.