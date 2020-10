De tarotkaart van 27 oktober: de Kreeft komt uit zijn comfortzone

Femke (40) is freelance journalist. Ze woont met Oscar en zoon Nathan (7) in Amsterdam. Iedere week schrijft ze in Libelle wat haar bezighoudt. Deze week is ze geïrriteerd over haar rol in het huishouden.

“Zullen we elkaar vertellen waar we goed in zijn?” We oefenen het al een tijdje, maar Nathan blijft het moeilijk vinden om zijn sterke punten op te sommen. Nu begint hij er zelf mee. “Ik ben goed in verhalen vertellen. Ik ben goed in lego bouwen. Ik ken alle automerken.” Hij gaat verbazingwekkend snel, deze avond. “Nu jij”, zegt hij plotseling. Mijn gedachten