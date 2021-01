De tarotkaart van 30 januari: vandaag neem je een goede beslissing, Ram

Wij kennen Ellemieke Vermolen vooral als presentatrice en actrice, maar wat veel mensen niet weten is dat ze ook lange tijd model is geweest. Op haar Instagram deelde Ellemieke vrijdag een paar kiekjes uit haar modellentijd en het duurde niet lang voordat ze werd overspoeld met complimentjes.

In een Instagrampost laat Ellemieke weten dat ze de foto’s via social media van een man uit Portugal heeft ontvangen.

Advertentie

Kiekjes uit de oude doos

“Deze foto kreeg ik van een man uit Portugal. Hij had mij gevonden via social media en vertelde dat hij back in the day’s een grote fan was van O’neill. Hoe leuk! Haar en make-up door mijn lieve vriend @marivandeven. We kennen elkaar al meer dan 20 jaar,” zo schrijft ze bij de foto’s.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door E L L E M I E K E ♡︎ (@ellemieke_vermolen)

Complimentjes van Giel Beelen

In de collage is duidelijk te zien hoe Ellemieke in verschillende bikini’s en badpakken poseert van het surfmerk O’neill. Het valt mensen direct op dat ze eigenlijk heel weinig is veranderd. “Je bent nog steeds een prachtvrouw van binnen en buiten,” zo reageert iemand. En “Niets veranderd!” zo reageert een ander. Ellemieke blijft ook wat bekende fans te hebben want niemand minder dan radio dj Giel van Beelen reageert érg complimenteus onder de foto: “Maak me gek Ellemieke! Je weet t nog he? OMG wat was ik verliefd,” zo schrijft hij.

Moeilijke periode voor Ellemieke Vermolen

Voor Ellemieke is het jaar overigens niet vrolijk begonnen. Ellemieke en haar partner topkok Sergio Herman kondigde aan het begin van dit jaar hun scheiding aan. Ellemieke en Sergio kregen in 2007 een relatie en trouwden op 11 september 2008. Samen kregen ze zoons Noah (11) en Zenna (9). Het stel verloor drie jaar geleden hun derde zoontje Josha tegen het einde van de zwangerschap. Sergio Herman heeft ook nog twee kinderen uit een vorige relatie.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress