De tarotkaart van 30 november: Weegschaal is bijzonder hartelijk

De tarotkaart die voor maandag 30 november is getrokken, is Vier van Kelken. Wat betekent dit voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor: geklaag en een neerslachtige stemming. Gevoelens gaan alle kanten op: van afkeer tot gretigheid wat ruzie veroorzaakt. Er is kans op verbetering. In relaties: jaloezie en een vergiftigde sfeer. Op het werk: afwijzing. Er is geen motivatie. Ophouden met mopperen geeft verbetering.

De volle maan geeft je de kans om iemand duidelijk te maken hoeveel je om diegene geeft. Je bent heel attent en wilt je geliefde helemaal ‘bezitten’. Pas op dat je daarin niet doorslaat.

Komt wat jij wilt in de werksfeer nog overeen met wat je baas of bedrijf nodig heeft? Misschien voel je je heen en weer getrokken tussen wat je moet en wat je wilt. Neem een baaldag en voel na.

Zet anderen niet op een voetstuk – je maakt jezelf daar klein mee. Richt je liever op wat jij zelf te bieden hebt. Je krijgt vandaag de kans om daden voor zich te laten spreken.

Tijdens een potje Hints zou jij vandaag hoge punten scoren. Je weet nu heel fantasierijk uit te beelden wat je bedoelt. Prima dag ook om beeldend te schrijven, te schilderen of muziek te maken.

Leeuw

Misverstanden kunnen vandaag een heel eigen leven gaan leiden. Wees voorzichtig met aannames, vraag liever drie keer na. Solo creatief bezig zijn is nu wel super vruchtbaar.

Maagd

Is die vriend(in) wel helemaal eerlijk tegen je? En ben jij wel duidelijk geweest? Vandaag is niet de dag om uit te zoeken hoe het precies zit. Teveel ruis op de lijn. Druk de pauze-knop in.

Weegschaal

Een schouderklop, een kus en warme woorden. Naar dierbaren ben je vandaag bijzonder hartelijk. Krijg je niet hetzelfde terug, dan kun je narrig worden. Wees geen boekhouder!

Schorpioen

Laat vandaag je magische handen wapperen. Alles wat je aanraakt, verandert in goud: schouders, klussen in huis, iets moois tekenen of breien. Jezelf laten masseren ontspant ook enorm.

Boogschutter

Geniet op het werk eens heel bewust van je collega’s en van wat je doet. Ook als je thuis of vrij bent is het een fijne dag om banden aan te halen. Ook platonisch ben je heel charmant.

Steenbok

De 007 in jou is zeer actief vandaag. Alles en iedereen die vandaag met je in contact komt, wordt bestookt met vragen. Kalm aan! Niet iedereen wil binnenstebuiten gekeerd worden.

Waterman

Je weet te verrassen. Er waait een frisse wind door al je relaties. Best mogelijk dat je alles anders wilt aanpakken en je kunt dat ook goed motiveren. Toon wel begrip voor onbegrip.

Vissen

Was de sfeer tussen jou en iemand die je graag mag gebrouilleerd? Vandaag is prima voor een charmeoffensief. Geef complimenten, maar ga niet slijmen. Muziek verbindt: kies iets vrolijks.

Voorspelling tarotkaart: Viola Robbemondt