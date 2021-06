De tarotkaart van 5 juni: “Lieve Vissen, men geniet van je gezelschap”

Op dit moment krijgen mensen boven de 16 jaar een oproep op gevaccineerd te worden. Maar volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel zou het virus zich nog minder snel verspreiden als Nederland ook kinderen vanaf 12 jaar zou vaccineren.

Hij vertelt erover in het AD.

Afgelopen winter lag de reproductiewaarde van het coronavirus ver boven de 1. Dit houdt in dat ieder persoon met het coronavirus, gemiddeld meer dan 1 persoon besmet. Voor een afname van het virus, zou de r-waarde onder de 1 moeten zijn.

De modelleurs van het RIVM zijn momenteel bezig met berekeningen om de reproductiewaarde te verlagen. En uit die berekeningen is een opvallende conclusie gekomen. Volgens Van Dissel is namelijk te zien dat de reproductiewaarde in de winterperiode met zo’n 15% afneemt als Nederland ook kinderen vanaf 12 jaar zou vaccineren. “Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden”, zegt hij.

Andere landen

In verschillende landen ligt de vaccineergrens als op 12 jaar. Zo is het Pfizervaccin in Duitsland en Frankrijk al goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. “Daar hoop je ook het nodige van te leren”, zegt Van Dissel. “De Gezondheidsraad adviseert hier nog over, maar volgens onze prognoses heeft het effect.”

Effect

Over de komende periode is Van Dissel positief. “We zitten in een totaal andere fase met nu bijna tien miljoen vaccinaties. Dat is een zeer belangrijke verandering”, vertelt hij. “Tot voor kort hadden we alleen niet-medische maatregelen, contactvermindering en isolatie, om het virus te remmen. Nu hebben we vaccins.” Volgens Van Dissel lijken de vaccins effect te hebben. “Ze remmen het virus met tussen de 50 en 90% volgens de laatste onderzoeken, en ze zorgen ervoor dat na blootstelling mensen veel minder vaak ziek zijn, tot wel 90%. Dan zie je daarop een afname van het aantal patiënten zoals we die nu zien.”

