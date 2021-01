De tarotkaart van 6 januari: Vissen, je mag je vandaag wentelen in aandacht

Door het coronavirus werken we sinds maart zoveel mogelijk thuis. De één vindt het heerlijk, de ander verlangt hevig naar een 40-urige werkweek op kantoor met collega’s om zich heen. Hoe je het ook wendt of keert: nooit eerder waren we thuis zó afhankelijk van een goede wifi-verbinding. Maar is jouw thuiswerkplek eigenlijk wel beschermd tegen internetcriminelen? Hier moet je op letten.

Libelle in opdracht van de Rijksoverheid

Advertentie

Of je nu al maanden aan de keukentafel werkt of tijdelijk kantoor houdt in de kinderkamer, internetcriminelen kunnen tegenwoordig steeds makkelijker digitaal bij je inbreken. Thuiswerken kan dan vervelende gevolgen hebben. “Slimme apparaten zoals routers, slimme thermostaten, smart tv’s en babyfoons die niet regelmatig geüpdatet worden, kunnen doelwit worden van een digitale inbreker”, vertelt onderzoeker en cyberveiligheidsexpert Chris van ’t Hof. “In corona-tijd maken cybercriminelen daarbij meer gebruik van kwetsbaarheden in routers en IoT-apparatuur (apparaten die met het internet verbonden zijn) voor consumenten om zo toegang tot het bedrijfsnetwerk te krijgen.”

Standaard wachtwoord

“Alle apparaten in huis die verbonden zijn met het internet zijn een potentieel doelwit. De router (los, of in het modem) vormt daarbij de belangrijkste toegangspoort voor criminele hackers. En via de router kunnen ze verder hacken naar bijvoorbeeld de camera van je werklaptop. Verander het standaard wachtwoord van je router daarom direct. Het is belangrijk om een sterk en uniek wachtwoord te kiezen. Mijn tip: gebruik een wachtzin, bijvoorbeeld vier woorden van vier letters, zoals MijnHondZegtWoef. Voeg eventueel nog een cijfer en leesteken toe, zoals in MijnHondHeeft4Poten&1Staart!.”

Privégegevens liggen op straat

Chris drukt mensen op het hart om slimme apparaten altijd direct te updaten. “Naast nieuwe functies bevatten updates vaak belangrijke beveiligingsoplossingen. Installeer je die niet, dan raakt de software verouderd en kunnen criminele hackers via fouten in de verouderde software digitaal bij je inbreken en zo je gezin begluren, werk- en privégegevens stelen of je apparaat kapotmaken. Door software-updates direct te installeren, verklein je de kans daarop.”

Werk & privé gescheiden houden

“Ik adviseer om werk- en privézaken op de computer altijd strikt gescheiden te houden. Laat je kinderen niet op de laptop van je werkgever YouTube-filmpjes kijken of gamen. Is dat de enige computer in huis? Zorg dan dat iedereen een eigen account heeft met een uniek en sterk wachtwoord. Maak ook altijd gebruik van de VPN-verbinding (hiermee wordt het internetverkeer door een versleutelde virtuele tunnel gestuurd) als je werkgever dit aanbiedt. Zo voorkom je dat criminele hackers via je eigen netwerk gegevens kunnen onderscheppen. Door verbinding te maken met een VPN is de complete verbinding versleuteld, zodat je veilig online bent.”

Even je updates checken, voordat ze je hacken

Kijk op doejeupdates.nl voor meer tips om slimme apparaten beter te beveiligen. Voor tips over beveiliging en sterke wachtwoorden kijk je op veiliginternetten.nl.

De campagne ‘Doe je updates’ is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de bewustwording van burgers met betrekking tot het doen van updates van slimme apparaten te vergroten.