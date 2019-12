Decemberstress? Déze simpele truc maakt je direct rustig

De boom optuigen, boodschappen doen voor het kerstdiner en voor iedereen natuurlijk cadeautjes regelen. De decembermaand kan voor veel stress zorgen.

Gelukkig kun je met één simpele truc rust in je hoofd creëren. Ideaal voor deze drukke periode.

Stress

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt dat het kijken naar een foto van groene natuur je stemming positief kan beïnvloeden. Studenten werden met sensoren uitgerust om hun gemoedstoestand te meten en kregen foto’s te zien van zowel stedelijke als groene omgevingen. Daarna moesten de studenten een test doen waarbij ze flink wat stress kregen.

Dalende hartslag

Na de test kregen ze opnieuw foto’s te zien van de verschillende omgevingen. Bij de groep die afbeeldingen van groen en bomen voorgeschoteld kreeg, daalden de hartslag en het stressniveau. Kortom: ze waren sneller van hun stress af dan de studenten die geconfronteerd werden met foto’s van stedelijke omgevingen.

Groen

We weten natuurlijk allemaal al dat wandelen in de natuur goed voor je is, maar blijkbaar is het kijken naar de natuurlijk ook al heilzaam. Natuurlijk blijft wandelen in de natuur meer effect hebben, want een frisse neus halen is goed voor je hele gezondheid. Maar mocht je even niet lekker in je vel zitten of stress ervaren, kijk even naar wat prachtige, groene natuurfoto’s (zoals de foto hieronder). De kans is groot dat je je gelijk een stuk beter voelt.

Of je koopt een prachtig schilderij van een mooie, groene natuur, zodat je er iedere dag naar kunt kijken:



