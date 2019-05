Als dít deel van je lichaam lenig is, is dat een heel goed teken

We willen natuurlijk allemaal zo flexibel mogelijk oud worden. Nu blijkt dat als dít lichaamsdeel heel flexibel is, je waarschijnlijk prettig ouder wordt.

En dat is je grote teen. Het lijkt een grap, maar volgens Stephen Pasterino, oprichter van P.Volve in New York City bij Well + Good o-zo belangrijk: “Je voet is super gecompliceerd en grote teenflexibiliteit is erg belangrijk voor de rest van je lichaam.”

Advertentie

Begint bij de voet

“Het is het eerste contactpunt met de grond en er is een kettingreactie. Dus de rest van het lichaam reageert op wat er gebeurt met de voet – die begint bij de bal van je voet met de grote tenen, en gaat over naar het midtarsale gewricht en dan de enkel, tot aan de knie, naar de heup, onderrug, de wervelkolom en tot aan de schouders.”

Belangrijk

Hoe je weet of je grote teen flexibel is? Simpel: door ‘m zonder problemen van de grond op te tillen zónder je enkel te bewegen – zo ver mogelijk tot aan je scheen. “Wanneer dat lastig wordt en iemand de grote teen niet omhoog kan tillen, is het een groot probleem – die actie is nodig bij goed bewegen, of je nu loopt of rent, alles in wezen vereist echt actie bij de grote teen. En 80 tot 90% van de controle over je voet komt van de grote teen”, zegt Lara Heimann, fysiotherapeut.

Balans

Lukt het bewegen van je teen naar boven maar moeizaam, dan zul je anders landen en is er echt veel onbalans in je lijf en in de heup. Gevolg: mogelijke knie-blessures en andere klachten.

Trainen die teen!

Maar er is goed nieuws: je kunt het namelijk trainen. Allereerst door vaker op blote voeten te lopen, hierdoor train je namelijk alle spieren in je voet. En ten tweede kun je vaker proberen het trucje uit te voeren, bijvoorbeeld achter je bureau.

Weer in vorm komen? Ga aan de slag met deze 5 effectieve oefeningen van Anouska:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Well + Good. Beeld: iStock