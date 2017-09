Nieuw onderzoek: dít zou dementie kunnen vertragen

Dementie staat nog altijd bovenaan de lijst van meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland. Een ziekte waar nog altijd geen medicijn tegen is. Maar dít nieuws biedt hoop.

Avocado’s, spinazie en magnesiumpillen zouden zomaar eens je beste vrienden kunnen worden, om dementie mee af te remmen.

Wat kun je doen als je een magnesiumtekort hebt? Luister naar dokter Rutgers advies in bovenstaande video.

Te weinig of te veel magnesium

Neuro-epidemioloog Arfan Ikram van het Erasmus Medisch Centrum onderzocht 10.000 mensen van 55 jaar of ouder. Wat blijkt? De helft van de dementerenden hebben een zorgelijk magnesiumtekort in hun lichaam. Bij veel demente bejaarden is dit magnesiumpeil te laag, omdat zij slechter eten en medicatie slikken die de magnesium tegenwerkt. Maar bij andere dementerenden is dit peil juist te hoog. Magnesium moet er hoe dan ook iets mee te maken hebben, concludeert Ikram. Sterker nog: volgens hem kan magnesium het dementieproces vertragen.

Oer-stofje

Magnesium zit dankzij moeder natuur al standaard in ons lichaam. Naast dat het nodig is voor je botopbouw en het goed functioneren van je spieren, is het ook van grote invloed op je brein. Niet voor niets wordt het voorgeschreven bij rusteloze benen of depressie. Magnesium zorgt er volgens Ikrams onderzoek voor dat zenuwcellen, waar er veel van zijn in je hersenen, beter signalen op kunnen pikken. Een voldoende magnesiumpeil, maakt en houdt je dus scherper.

Ontstekingsremmend

Ook zou magnesium nóg een gunstige bijkomstigheid hebben, blijkt uit zijn tests op proefdieren. “Bij dementie takelen de hersenen langzaam af”, legt Ikram uit aan het AD. “Giftige eiwitten brengen schade toe aan de vaten en er kan minder zuurstof bij de hersencellen komen. Dit proces gaat gepaard met kleine ontstekingen.” En laat magnesium nou ontstekingsremmende werking hebben.

Rustig aan met die spinazie

Volop aan de magnesiumpillen, avocado’s en spinazie, dus? Nou, nog even pas op de plaats, relativeert Ikram. Er moet nog veel meer onderzoek worden gedaan naar het effect van magnesium. “We zien dat dementerenden een subtiele afwijking hebben van hun magnesiumniveau in het bloed. Soms te laag, maar net zo vaak te hoog, dus bijslikken lijkt in dat geval juist niet handig.”

Niet roken en bewegen

Eerder kwam Ikram al met de uitslag dat 30 procent van de dementiegevallen voorkomen kan worden, door vooral niet te roken, op je gewicht te letten en genoeg te bewegen. Maar misschien biedt magnesium dus oplossing voor sommigen. Ikram: “Dementie wordt niet veroorzaakt door één ding en kent dus ook niet één oplossing.”

