Alleen al door flink na te denken verbrand je calorieën

Als je graag wat kilo’s kwijt wil voordat het hele winterseizoen met pepernoten en kerstkransjes begint, dan kun je dat heel simpel aanpakken. Ga gewoon flink nadenken.

Want, wat blijkt? Alleen al met nadenken verbrand je calorieën.

En nog best wat ook. Per dag zou je door je hersenen te gebruiken al zo’n 320 calorieën verbranden. Denk maar aan kruiswoordpuzzels, moeilijke teksten schrijven of een lastig rapport opstellen. Dat komt omdat je brein ook glucose gebruikt om te kunnen functioneren, waardoor je uiteindelijk calorieën verbrandt. Natuurlijk geldt wel, net als met echt sporten, dat hoe ingewikkelder de taak is, hoe meer je uiteindelijk afvalt.

Zo is een puzzel van 10 duizend stukjes oplossen beter voor de lijn dan gewoon televisie kijken. Verwacht geen wonderen met wat raadsels oplossen: het is natuurlijk zo dat je dit elke dag al kwijtraakt aan calorieën, dus dat je het niet ineens merkt aan je taille. Maar zo af en toe een extra puzzel doen… Dat kan beslis geen kwaad. En nog leuk ook, toch?

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock