4 veelvoorkomende fouten die we maken met deodorant

Deodorant spuiten en smeren we massaal én dagelijks onder onze oksels. Maar wat blijkt? We doen dit dus he-le-maal verkeerd.

Je stapt ’s ochtends onder de douche vandaan, spuit gulzig een deodouche onder je oksels en kleedt je aan. Is dat ook zo’n beetje jouw ochtendritueel? Dan maak je al 3 fouten, als we dokter Dawn Harper mogen geloven.

Fout 1: deodorant na het douchen

De eerste fout die je volgens haar maakt, is dat je direct na het douchen deo aanbrengt. “Voor het beste resultaat moet je anti-transpirant op een volledig droge huid aanbrengen.”

Fout 2: deodorant in de ochtend

Deodorant (tegen vieze luchtjes) met anti-transpirant (tegen zweten) bevat aluminiumchloride. De stukjes aluminium worden door cellen opgenomen in de zweetklieren, waardoor deze opzwellen en dichtgaan. Da’s de bedoeling: zo laten ze geen zweet vrij. Breng deo ’s avonds aan, adviseert dokter Harper. Door dat te doen, geef je de aluminium namelijk meer tijd om zich te settelen in de zweetklieren. “Laat het er de hele nacht opzitten en was je oksels ’s ochtends met water en zeep.”

Fout 3: deodorant niet laten drogen

Met alle haast in het dagelijks leven, heb je misschien weinig tijd om te wachten tot je deodorant is opgedroogd. Toch kun je dit beter wel doen, drukt dokter Harper ons op het hart. Gebruik daar desnoods je föhn voor.

Fout 4: deo te vaak opspuiten of -smeren

Iedere dag deo opdoen is eigenlijk helemaal niet nodig. Laat staan het in de loop van de dag nog eens te doen. Als je een goede deodorant hebt, zou je het volgens dokter Harper maar 1 à 2 keer per week op hoeven te spuiten of smeren. “Breng twee stroken deo omhoog en twee stroken deo omlaag aan op je oksel.”

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock