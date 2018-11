Onderzoek: waarom een warm bad is beter voor je humeur dan sporten

Als je flink sport, maakt je lijf endorfines aan waardoor je niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een stuk lekkerder in je vel zit. Niet zo’n ijverige sporter? Dan hebben we goed nieuws.

Een warm bad doet veel meer voor je humeur dan een work-out. Dat zeggen onderzoekers van de universiteit van Freiburg. Ze verdeelden 45 mensen met een depressie onder in twee verschillende groepen. De eerste groep mocht iedere dag badderen in een bad van 40 graden Celsius. De tweede groep had het minder getroffen: zij moesten iedere dag 40 tot 45 minuten lang aerobics doen.

Depressieschaal

Na acht weken maten de onderzoekers het humeur van de deelnemers aan de hand van de depressieschaal. De deelnemers die regelmatig een warm bad nemen, scoorden maar liefst 6 punten lager op die depressieschaal dan hun score van vóór het onderzoek begon. Bij de sporters was dat ‘maar’ 3 punten lager.

Biologische klok

Wetenschappers denken dat dit komt door de biologische klok. Mensen die kampen met een depressie hebben ook vaak last van een verstoorde of vertraagde biologische klok. Door regelmatig de lichaamstemperatuur te verhogen, verbetert de biologische klok. Zo werden ook de symptomen van een depressie verlicht.

Natuurlijk moet er nog veel meer onderzoek gedaan worden. Als je een rotdag hebt of al een tijdje niet goed in je vel zit, kan het in ieder geval geen kwaad om jezelf te trakteren op een warm bad.

