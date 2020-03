Last van depressieve gevoelens? Ruim je huis op...

Als je niet lekker in je vel zit, dan is het opruimen van je huis wel het laatste waar je zin in hebt. Maar toch helpt het om van je depressieve gevoelens af te komen! Een opgeruimd huis is namelijk een opgeruimd hoofd.

Je kent het wel: die stapeltjes met tijdschriften, post of dat bakje met de afstandbediening en andere kleine dingetjes. Overal heb je rommeltjes. Je huis is een chaos, en jij voelt je sip. Dat is helemaal niet gek: want jouw huis, en de staat daarvan, staat symbool voor hoe jij je in jouw hoofd voelt. Dit werkt beide kanten op.

Advertentie