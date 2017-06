We hebben er allemaal één en er bestaan heel veel fabeltjes over: de vagina. Maar kan onze vagina daadwerkelijk depressief zijn, of is dat een verzinseltje? Een Britse woordvoerster van het Royal College van verloskundigen en gynaecologen komt met een antwoord.

Zo legt Vanessa Mackay uit dat een ‘depressieve vagina’ wel degelijk bestaat, maar dat het slechts een andere benaming is voor een bestaand vaginaal probleem of aandoening. Namelijk: vaginisme. Deze chronische of tijdelijke pijn in de vagina kan er namelijk voor zorgen dat de vagina als het ware ‘depressief’ wordt, uit balans raakt en overgevoelig is.

Oorzaak

Maar hoe dit ontstaat, of het genetisch bepaald is en wat de oorzaak is, is onbekend. Zo vertelt Vanessa aan Metro UK: “De exacte oorzaak van deze aandoeningen is onbekend, maar artsen denken dat het te maken heeft met een probleem met de zenuwen in de vagina.” Dit probleem kan bij vrouwen op elke leeftijd ontstaan. Soms chronisch, soms tijdelijk.

Andere naam

Kortom, seks is extreem pijnlijk, masturberen idem dito en je zin in seks neemt daardoor volledig af. “Deze aandoening is lastig om te diagnosticeren, omdat er veel verschillende oorzaken kunnen zijn van pijn aan de vagina.” Een depressieve vagina bestaat dus wel, alleen heeft het een compleet andere naam. Heb jezelf last van pijn bij het vrijen of een pijnlijke vagina? Raadpleeg dan je huisarts voor hulp en advies.

