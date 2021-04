Goed nieuws: derde coronagolf waarschijnlijk sneller voorbij dan voorspeld

Ben je in de markt voor een nieuwe foundation die niet een hap uit je bankrekening neemt? Dan heb je geluk, want The Ordinary Serum Foundation – sinds een tijdje ook in Nederland verkrijgbaar – ontvangt op het internet veel lovende reacties.

Deze foundation van The Ordinary, een betaalbaar make-up en huidverzorgingsmerk, is al jaren één van de favoriete foundations van make-up liefhebbers.

Naast het aangename prijskaartje is The Ordinary Serum Foundation een lichtgewicht foundation die je huid een medium dekking geeft. Een ideale foundation om te dragen in de warme maanden als je wel je huid wil egaliseren, maar niet te veel make-up wil dragen.

Het lichte serumgevoel – let op: de foundation is geen serum zelf – laat de foundation er namelijk natuurlijk uitzien op de huid, waardoor het bijna niet detecteerbaar is mits je de juiste kleur draagt. Tip: omdat de foundation op waterbasis is, moet je hem van tevoren wel even schudden. Na het aanbrengen droogt de basis semi-matte op. Het kokosextract en de vitamine E in de foundation verzorgt je huid.

De foundation is vrij van alcohol en heeft het het Leaping Bunny keurmerk. Dit betekent dat het niet op dieren is getest.

Positieve reacties

Veel vrouwen lopen weg met dit product. Hoewel een mening over make-up en foundation in het bijzonder erg persoonlijk is, liegen de volgende reacties er niet om. “Ik vind het een redelijk foolproof foundation die zowel met de vingers, sponsje en kwast prettig werkt en zonder al teveel moeite een mooi en fris resultaat geeft. Ik vind dit een foundation die voor eigenlijk iedere huid wel geschikt is vanwege de prettige lichte textuur en mooie dekking, zonder te mat of te glanzend te zijn”, schrijf blogger Curvacious.

Blogger Het feestje van Iris: “Ik voelde me super goed met de foundation op. Hij zag er niet te heftig uit en het leek bijna alsof het mijn eigen huid was, maar dan egaler. De foundation is niet helemaal matte van zichzelf, maar ook zeker niet glowy (gelukkig maar, want dat ziet er niet uit met mijn vette huid).”

In de Britse Lookfantastic webshop krijgt de foundation vier van de vijf sterren. “Deze foundation is echt fantastisch. Ik weet niet wat het is, maar het ziet eruit als je huid en het voelt erg licht”, schrijft iemand. “Ik kom altijd terug bij deze foundation”, schrijft een ander. “Het is voor mij perfect. Mijn huid heeft niet veel imperfecties, dus ik gebruik het voornamelijk voor mijn donkere kringen”, luidt een andere recensie. “Een geweldig product. Je hebt maar een klein beetje nodig en de kleurmatch is perfect.”

Meer dan twintig kleuren

Van The Ordinary Serum Foundation worden 21 verschillende kleuren verkocht. De meeste tinten zijn geschikt voor de lichte tot medium huid, voor de donkere huid zijn er niet heel veel opties beschikbaar. Bij de Bijenkorf zijn er momenteel vijftien kleuren te koop. Je kiest de juiste kleur via de ‘shade guide’ in de webshop. Daarbij kijk je naar de ondertoon van je huid. N staat voor neutrale ondertoon, P voor een roze (pink) ondertoon en Y voor een gele (yellow) ondertoon.

Er zijn eindeloos veel tinten foundation te koop, maar hoe weet je welke bij jouw huidskleur past? Visagist Carmen deelt haar slimme beautytruc zodat je de plank nooit meer misslaat.

