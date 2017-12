Dermatoloog doorbreekt taboe met foto van eigen acne: "Mijn huid is ook niet perfect"

Als volwassene kampen met acne is ontzettend vervelend. Je bent nou wel klaar met die puistjes uit je puberteit. Leer het te accepteren, drukt de Britse dermatoloog Anjali Mahto je op het hart.

“Al sinds 1992 tot op de dag van vandaag in 2017 heb ik last van puistjes”, vertelt zij in een Instagram-post met een onthullende foto.

Niet genezen

“Ik ben geen perfecte dermatoloog met een perfecte huid – en dat wil ik ook niet”, vervolgt Anjali. “Acne maakt me verdrietig, net als elke andere volwassene die ermee kampt.” Het is een mentale strijd, legt de arts uit. “Het moeilijkste aan als volwassene acne hebben, vind ik accepteren dat ik nooit zal genezen. Op z’n hoogst kan ik mijn huid iets meer onder controle houden.”

Crèmes en antibiotica

Nu zijn er wel periodes geweest waarin Anjali’s huid behoorlijk opknapte. “Soms zelfs een paar jaar lang. Maar de ontstekingen kwamen na verloop van tijd weer terug.” Ze heeft alles geprobeerd: van crèmes en lasers tot en met antibiotica en de pil. “Maar de ontstekingen kwamen na verloop van tijd steeds weer terug.”

Genen

Vooral in haar twintiger- en dertigerjaren baalde Anjali ontzettend van haar huid. “Nu ik bijna 40 jaar ben, leer ik mijn huid te accepteren met al z’n ups en downs. Als het dan even slecht is, moet ik het goed behandelen en naar medicatie grijpen om littekens te voorkomen. Soms ligt het niet aan wat we eten, slecht slapen, heftige make-up of iets anders wat we verkeerd doen. Het zit gewoon in de genen: jouw unieke combinatie van hormonen en genen.”

Altijd wat aan te doen

Acceptatie is dus heel belangrijk, maar zit zeker ook niet bij de pakken neer, moedigt Anjali aan. “Er is altijd iets wat aan je huid gedaan kan worden: niemand hoeft eronder lijden of het simpelweg te accepteren. Worstel jij met je huid en tast dit jouw mentale gezondheid aan? Ga naar je huisarts en/of de dermatoloog.”

