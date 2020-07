Dit 13e (?!) sterrenbeeld kan grote gevolgen hebben voor je horoscoop

Lees jij elke dag je horoscoop en past jouw sterrenbeeld precies bij je karakter? Dan kan het best dat je al jaren in een desillusie leeft. Tenminste, als je Schorpioen of Boogschutter bent.

Er is namelijk een 13e sterrenbeeld en die gooit de hele boel flink in de war.

Slangendrager

Het 13e sterrenbeeld wordt Slangendrager genoemd. Dit is jouw sterrenbeeld als je tussen 29 november en 17 december jarig bent. Waarschijnlijk heb je al die tijd gedacht dat je Boogschutter of Schorpioen was, maar niks is volgens de theorie minder waar.