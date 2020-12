Waarom je door handgel en kou last kunt krijgen van huidproblemen

We smeren nog altijd wat af met desinfecterende handgel, om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Maar in combinatie met kou kan deze voorzorgsmaatregel zorgen voor huidproblemen, en dat is geen pretje.

Gelukkig is er wél wat tegen te doen.

Extreem droge handen en eczeem liggen deze winter meer dan ooit op de loer. Daar waar kou, wind en regen normaliter al zorgen voor droge handen, is dat deze winter al helemaal het geval. De reden: het vele smeren met desinfecterende handgel.

Uitdrogende werking

We gebruiken het allemaal meerdere keren per dag. Bij het boodschappen doen, in het openbaar vervoer, voor het betreden van een kledingwinkel en ga zo maar door. Een goede gewoonte, maar niet zo prettig voor je handen. Vooral bij mensen die van zichzelf al een droge huid hebben of geplaagd worden door eczeem, kan al dat smeren in de kou voor problemen zorgen. Dit komt omdat kou de bovenste laag van je huid aantast. Hierdoor droogt je huid weer sneller uit en krijg je eerder last van huidklachten. De handgel werd ook nog eens ontvettend, wat je huid nóg sneller droog en schilferig maakt.

Afwisselen

Dermatoloog Jos Vanhee vertelt aan Het laatste nieuws hoe je je handen het beste kunt verzorgen nu het kouder is. Hij adviseert je om niet alleen maar gebruik te maken van de handgel als je handen wilt desinfecteren, maar dit af te wisselen met handen wassen.

Smeren maar

Heb je altijd al last van eczeem of een extreem droge huid, dan is het volgens de dermatoloog verstandig om meerdere keren met dag te smeren met een hypoallergene crème, om verergerde klachten te voorkomen. Heb je een rustige huid en wil je dat graag zo houden? Dan is tweemaal daags smeren met een voedende handcrème voldoende.

Wat is beter: handen wassen of desinfecterende gel gebruiken? Dít vindt de zorg.

Bron: HLN. Beeld: iStock