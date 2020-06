Kan desinfecterende handgel je immuunsysteem na een tijd verzwakken?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten we zo vaak mogelijk onze handen wassen en desinfecteren met handgel. Maar kun je je handen ook te veel wassen?

En heeft dat invloed op je immuunsysteem?

Handgel met alcohol

“Nee, er is geen wetenschappelijke bewijs om te denken dat desinfecterende handgel of zeep het immuunsysteem of de bacteriële resistentie kan beïnvloeden”, legt immunoloog dr. Anne Liu uit aan Women’s Health. Omdat desinfecterende handgels ten minste 60% alcohol bevatten, zullen ze ziektekiemen snel doden, maar dit doet handgel op een andere manier dan antibiotica. “Er is dus geen kans dat de ziektekiemen zich door de handgel aanpassen of een resistentie ontwikkelen.”

Droge huid

Er bestaat dus niet iets als je handen te vaak schoonmaken, maar blijf je handen wel goed verzorgen. Door je handen regelmatig te wassen, kan je huid daar droog worden en gaan barsten of scheuren. Dit kan wel gevaarlijk zijn, want bij droge handen is je huid vatbaarder voor bacteriën die je huid binnendringen. Dus indirect kan het desinfecteren van je handen je wel vatbaarder maken voor ziekteverwekkers, maar dit komt niet door de desinfecterende gel zelf maar door de verzorging van je huid. Zolang de huidbarrière intact is, is het wassen van je handen geen enkel probleem. Smeer je handen daarom ook regelmatig in met een vochtinbrengende handcrème.

Of verzorg ze met dit zelfgemaakte handmasker:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock