Deskundigen waarschuwen voor nieuwe gezondheidshype 'superwater'

De nieuwe hype ‘superwater’ klinkt ó zo veelbelovend voor onze gezondheid. Dit drankje zou namelijk allerlei kwaaltjes en ziekten kunnen genezen, waaronder zelfs kanker.

Maar deskundigen waarschuwen voor deze nieuwe trend, dat in werkelijkheid gevaarlijker is dan gedacht.

Natuurlijk middel

Water, maar dan super. Hoe zit dat? Superwater is een mix van water met een paar druppels waterstofperoxide. Doordat je zuurstof aan het water toevoegt, zou je ook meer O 2 binnenkrijgen – wat goed zou zijn voor je lichaam. Op meerdere Nederlandse websites wordt het de hemel ingeprezen. Zo staat op Greaterzense dat het drinken van superwater veel klachten kan oplossen. Op hun website leggen ze uit: “Simpel gezegd is het dus water met een zuurstofmolecuul. Een honderd procent natuurlijk middel. Bedenk dat mensen maanden zonder voedsel kunnen en ook vele dagen zonder water, maar we kunnen maar enkele minuten leven zonder zuurstof.”

Kanker

Ook op de website Leefbewust staan alleen maar lovende dingen over superwater. Zij noemen het een waar ‘wondermiddel’. “Nog beduidend weinig mensen zijn bekend met de heilzame werking van waterstofperoxide voor vele, zo niet alle ziekten die er bestaan.” Zo zou je door dit goedje te drinken kanker kunnen voorkomen of zelfs genezen. “Het is geen overbodige luxe als we met z’n allen meer zuurstof in onze donder krijgen, vooral als je je bedenkt dat 60 procent zuurstofgebrek op celniveau leidt tot kankercellen.”

Brandwonden

Maar deskundigen als Libelle’s voedingsexpert Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum noemen superwater onzin en zelfs supergevaarlijk. “Ik hoop niet dat mensen dergelijke adviezen serieus nemen”, aldus Astrid tegen het AD. “Waterstofperoxide is een chemische verbinding die in geconcentreerde vorm kan zorgen voor irritatie van luchtwegen en huid en zelfs voor brandwonden.” En in het ergste geval kan er zuurstofgas ontstaan waar je maag en darmen van kunnen opzwellen en scheuren, zo voegt toxicoloog Antoinette van Riel eraan toe.

Kwakzalverij

Er is volgens Astrid bovendien geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat het drinken van waterstofperoxide voordelen kan hebben op de gezondheid. “Het is gevaarlijk om dit aan te bevelen en is vergelijkbaar met aanraden om chloor te drinken.” Ook Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij, begrijpt de nieuwe hype niet, maakt hij duidelijk aan het AD. “In de geneeskunde gebruikt men wel waterstofperoxide om te spoelen bij keelpijn, maar om het te adviseren tegen alle kwalen, dat is kwakzalverij.”

Wát een horror. We zouden iedereen op het hart willen drukken zich heel goed in te laten lichten voordat ze aan de superwater slaan. Zulke ernstige gevolgen zijn het proberen niet waard, toch?

Bron: AD. Beeld: iStock

