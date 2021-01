Lekker én gezond: dít detox drankje helpt je de winter door

Wanneer het buiten steeds kouder wordt, is het heerlijk om met een kop warme thee en dikke sokken op de bank te kruipen. Toch is het voor je gezondheid beter om de kou buiten op te zoeken.

Kou heeft hele gunstige effecten op je lichaam en geest. Zoek je hierin je eigen grenzen op. Neem een keer een koude douche of dompel jezelf in een ijsbad of ga met weinig kleren even in de vrieskou staan. Dit zijn de voordelen van kou:

Immuunsysteem

Door regelmatig een wandeling in de vrieskou te maken of jezelf onder te dompelen in ijskoud water kan zorgen voor een sterker immuunsysteem. Je lichaam maakt hierdoor meer witte bloedcellen aan en deze bloedcellen zijn het verdedigingsmechanisme van je lichaam. Ze ruimen de verkeerde cellen op, waardoor je lichaam sterker wordt.