Wakker met een wijsje: het deuntje van de wekker bepaalt hoe je opstaat

Opstaan is niet voor iedereen het leukste moment van de dag. Heb jij ook altijd moeite om uit bed te komen? Dat zou wel eens aan het deuntje van de wekker kunnen liggen.

Uit onderzoek van de Australische RMIT University blijkt dat bepaalde melodieën als wekker ervoor zorgen dat je topfit (of juist niet) aan de dag begint.

De onderzoekers trommelden voor hun experiment 50 proefpersonen op, die allemaal een online enquête in moesten vullen. Die bevatte vragen over het type deuntje dat ze als wekker gebruiken en hoe fris en fit ze zich voelen bij het opstaan.

De conclusie van het onderzoek? Mensen die wakker worden met een hard tuut-, bliep- of tring-alarm, komen er een stuk slechter vanaf dan mensen die ontwaken met een vrolijk deuntje. Mensen uit de 1ste categorie voelen zich eerder slaapdronken dan dat ze fit hun bed uitstappen. En da’s natuurlijk niet helemaal wat je voor ogen hebt als je een drukke dag voor de boeg hebt.

“Verrassend genoeg zijn het dus de melodieën die zorgen dat je vrolijker opstaat. Terwijl je eigenlijk zou denken dat zo’n harde, saaie alarmtoon je alertheid verbetert”, aldus onderzoeker Stuart McFarlane.

Hulpverleners

Heb je ’s morgens genoeg tijd om voor je werk nog even rustig wakker te worden met een kop koffie in de auto of trein, dan is er in principe niet zo heel veel aan de hand. Maar de resultaten van het onderzoek zijn wél belangrijk voor iedereen die al gauw na het wakker worden aan de bak moet. Artsen en brandweerlieden bijvoorbeeld, belanden vaak kort nadat ze zijn opgestaan in levensgevaarlijke situaties. “De kans dat er dingen fout gaan in dergelijke situaties is natuurlijk groter als je slaapdronken bent” vervolgt McFarlane.

Of je nu het beste de Spice Girls, Bløf of Anouk in kunt stellen als wekker, dáár hebben de onderzoekers helaas nog geen antwoord op. Welke melodie of welk ritme het beste helpt bij het opstaan, moet nog nader onderzocht worden.

Gegarandeerd uitgerust wakker worden (al blijf je het liefst natuurlijk extra lang liggen)? Op verschillende matrassen van Matt Sleeps krijg je als Libelle-lid forse kortingen:

Matt Sleeps - Matrassen in verschillende maten vanaf € 350,- Shop hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Science Daily. Beeld: iStock