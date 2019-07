Déze 10 kruiden mag je nooit met medicijnen innemen

Kruidenproducten lijken misschien heel onschuldig, maar in combinatie met sommige medicijnen kunnen ze levensgevaarlijk zijn. Om mensen hier meer bewust van te maken, is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een waarschuwingscampagne begonnen.

Het CBG heeft een lijst naar buiten gebracht van 10 populaire kruiden die op zichzelf geen kwaad kunnen, maar een slechte en soms zelfs levensgevaarlijke wisselwerking hebben wanneer je ook bepaalde medicijnen slikt. Het gaat hier overigens niet om kruiden die je gebruikt bij het klaarmaken van voedsel, maar kruiden die in hoge concentratie voorkomen in bijvoorbeeld een capsule.

1. Amerikaanse Ginseng

Kruidenproducten met Amerikaanse ginseng kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in je lichaam zit dat je op hetzelfde moment gebruikt. Voorbeelden van medicijnen waarvan Amerikaanse ginseng de hoeveelheid in het lichaam kan beïnvloeden:

Bloedverdunners

Daarnaast kunnen kruidenproducten met Amerikaanse ginseng invloed hebben op je bloedstolling. Gebruik je op hetzelfde moment een kruidenproduct met Amerikaanse ginseng én bloedverdunners? Dan kan de tijd die het bloed nodig heeft om te stollen langer of korter worden. Dit is afhankelijk van welk medicijn u gebruikt. Het risico op trombose of een hart of herseninfarct neemt hierdoor toe.

2. Rode Salie

Kruidenpreparaten met rode salie kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in je lichaam zit dat je op hetzelfde moment gebruikt. Voorbeelden van medicijnen waarvan rode salie de hoeveelheid in het lichaam kan beïnvloeden:

Bloedverdunners

Kruidenproducten met rode salie kunnen daarnaast invloed hebben op je bloedstolling. Gebruik je op hetzelfde moment een kruidenproduct met rode salie en bloedverdunners? Dan kan de tijd die het bloed nodig heeft om te stollen langer worden.

3. Geelwortel of kurkuma

Kruidenproducten met geelwortel kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in je lichaam zit dat je op hetzelfde moment gebruikt. Voorbeelden van medicijnen waarvan geelwortel de hoeveelheid in het lichaam kan beïnvloeden:

Antikankermedicijnen

Bloeddrukverlagers

Ontstekingsremmers

Gebruik je op hetzelfde moment een kruidenproduct met geelwortel en een antikankermedicijn (bijvoorbeeld tamoxifen) of een ontstekingsremmer (bijvoorbeeld sulfasalazine)? Dan kan geelwortel ervoor zorgen dat je medicijn tegen kanker of ontstekingen minder goed werkt.

*Geelwortel (vers of gedroogd) dat je in de keuken gebruikt bij het klaarmaken van voedsel heeft geen invloed op je medicijnen.

4. Japanse notenboom of Gingko

Kruidenproducten met Ginkgo kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in je lichaam zit dat je op hetzelfde moment gebruikt. Voorbeelden van medicijnen waarvan Ginkgo de hoeveelheid in het lichaam kan beïnvloeden:

Antipsychotica

Pijnstillers

Hart- en vaatmedicijnen (bloeddrukverlagers)

Maagzuurremmers

Diabetesmiddelen

Bloedverdunners

Ook kunnen kruidenproducten met Ginkgo invloed hebben op je bloedstolling. Gebruikt je op hetzelfde moment een kruidenproduct met Ginkgo en bloedverdunners? Dan kan de tijd die het bloed nodig heeft om te stollen langer worden.

5. Groene thee

Kruidenproducten met groene thee kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in je lichaam zit dat je op hetzelfde moment gebruikt. Voorbeelden van medicijnen waarvan groene thee de hoeveelheid in het lichaam kan beïnvloeden:

Antipsychotica

Foliumzuur (B-vitamine)

Hart- en vaatmedicijnen

Gebruik je op hetzelfde moment een kruidenproduct met groene thee en bètablokkers en/of foliumzuur? Kruidenproducten met groene thee kunnen de werkzaamheid van bètablokkers en foliumzuur verminderen.

*Er zijn overigens geen aanwijzingen dat het regelmatig drinken van een halve liter groene thee per dag (ongeveer 3 of 4 koppen van 125-150 ml) of minder leidt tot wisselwerkingen met andere medicijnen.

6. Knoflook

Kruidenproducten met knoflook kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in je lichaam zit dat je op hetzelfde moment gebruikt. Voorbeelden van medicijnen waarvan knoflook de hoeveelheid in het lichaam kan beïnvloeden:

Spierverslappers

Antikankermedicijnen

Maagzuurremmers

Antivirale medicijnen (hiv medicijnen)

Bloedverdunners

Kruidenproducten met knoflook kunnen daarnaast ook invloed hebben op je bloedstolling. Gebruik je op hetzelfde moment een kruidenproduct met knoflook en bloedverdunners? Dan kan de tijd die het bloed nodig heeft om te stollen langer worden dan verwacht.

*Wanneer je knoflook gebruikt bij het klaarmaken van eten is er geen kans op wisselwerkingen met andere medicijnen.

7. Mariadistel

Kruidenproducten met mariadistel kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in je lichaam zit dat je op hetzelfde moment gebruikt. Voorbeelden van medicijnen waarvan mariadistel de hoeveelheid in het lichaam kan beïnvloeden:

Diabetesmiddelen

Bloeddrukverlagers

Antibiotica

Hart- en vaatmedicijnen

Gebruik je op hetzelfde moment een kruidenproduct met mariadistel en diabetesmedicijnen, bloeddrukverlagers, bètablokkers en/of antibiotica? Een kruidenproduct met mariadistel kan de insulinegevoeligheid verhogen, kan een verlagend effect op de bloedsuikerspiegel hebben, en kan de werking van het antibioticum metronidazole verminderen.

8. Sint-janskruid

Kruidenproducten met Sint-Janskruid kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in je lichaam zit dat je op hetzelfde moment gebruikt. Kruidenproducten met Sint-Janskruid kunnen hierdoor de werking van je andere medicijnen sterk verminderen of juist vergroten, wat ernstige gevolgen kan hebben. Kruidenproducten met Sint-Janskruid kunnen ervoor zorgen dat onder andere de volgende medicijnen minder goed werken:

Antibiotica

Orale anticonceptiemiddelen

Hiv-medicijnen

Antikankermedicijnen

Medicijnen die de afweer onderdrukken

Voorbeelden van medicijnen waarvan Sint-Janskruid de werking kan verminderen zijn:

Antidepressiva

9. Valeriaan

Kruidenproducten met valeriaan kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in je lichaam zit dat je op hetzelfde moment gebruikt. Voorbeelden van medicijnen waarvan valeriaan de hoeveelheid in het lichaam kan beïnvloeden:

Antipsychotica

Ook kunnen kruidenpreparaten met valeriaan een vergelijkbaar effect hebben als medicijnen met een kalmerende werking. Gebruik je op hetzelfde moment een kruidenproduct met Valeriaan én kalmerende medicijnen? Dan kan het kalmerende effect sterker worden. Het wordt dan ook afgeraden om kruidenproducten met Valeriaan en kalmerende medicijnen tegelijk te gebruiken.

10. Rode Zonnehoed

Kruidenproducten met rode zonnehoed kunnen invloed hebben op hoeveel er van een medicijn in je lichaam zit dat je op hetzelfde moment gebruikt. De wisselwerkingen die momenteel bekend zijn bij gebruik van rode zonnehoed, zijn klein en hebben in de meeste gevallen geen gevolgen voor de gezondheid.

Bijwerkingen van kruidenproducten met rode zonnehoed die gemeld zijn, zijn onder andere:

Allergische reacties

Bron: CBG. Beeld: iStock