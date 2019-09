Déze 5 sporten kun je het best doen als je een burn-out hebt

Als je een burn-out hebt, zit je waarschijnlijk niet te wachten op een heftige work-out. Toch is het wel gezond om in beweging te blijven. Barbara Kok van de Burn Out Poli vertelt aan Woman’s Health dat je beter niet té intensief kunt sporten.

“Iemand met een aankomende burn-out heeft niet door dat hij het laatste stukje dat z’n bijnieren nog kunnen leveren aan adrenaline opmaakt”, vertelt ze. Daardoor raak je alleen maar extreem uitgeput en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Low-intensity-sporten zijn de oplossing. Welke sporten zijn goed te doen met een burn-out?

1. Yoga

Het draait hierbij vooral om een goede ademhaling. Als je yoga aan het doen bent, ga je terug naar de ‘alfa-ademhaling’, waarbij je je ademhaling naar een heel diepe laag brengt. Ook verbetert het contact tussen je hersenen en je darmflora dankzij yoga. Uiteindelijk zou je van deze sport meer energie moeten krijgen.

2. Pilates

Ook bij pilates is ademhaling een belangrijk onderdeel. Daarnaast word je sterker zonder je spieren te zwaar te belasten.