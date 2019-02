Déze bloemen hebben een helende werking

Bloemen staan niet alleen mooi in een vaas, maar kunnen ook voor je lichaam veel goeds doen. De volgende bloemen staan bekend om hun helende krachten.

En sommige zijn gewoon te vinden in de berm.

Advertentie

Lavendel

Lavendel wordt voor veel bad- en doucheproducten gebruikt en dat is niet gek. Lavendel werkt namelijk ontsmettend, bacteriedodend én pijnstillend. En, ook niet geheel onbelangrijk, dit paarse bloempje ruikt natuurlijk heerlijk.

Goudsbloem

De goudsbloem, een makkelijke tuin- en terrasplant die bloeit van juni tot september, helpt de huid herstellen en vermindert jeuk na een insectenbeet. Daarnaast helpt het kloven en andere wondjes herstellen. Geen goudsbloem in de buurt? Bij de apotheek kun je goudsbloemzalf kopen.

Jasmijn

De jasmijnbloempjes bevatten etherische olie. Deze olie wordt gebruikt bij stress en depressies en werkt lustopwekkend. Je hebt honderden jasmijnbloemen nodig om aan één druppeltje te komen, maar gelukkig zijn er gewoon potjes jasmijnolie te koop.

Rozen

De roos heeft verschillende onderdelen die iets voor je lichaam kunnen doen. Zo zijn rozenblaadjes een traktatie voor je huid en kun je van de rozenbottel thee maken, wat helpt tegen verkoudheid. Rozenwater kan je weer een oppepper geven, verlicht hoofdpijn en werkt ontspannend. Ook bevat rozenwater superveel vitamine C.

Hibiscus

Deze tropische zomerbloemen zijn een krachtig antioxidant. Ze werken kalmerend en verkoelend, daarom wordt er vaak thee van gemaakt.

Sint-Janskruid

Iets te lang in de zon gezeten? Sint-Janskruid is verzachtend voor een verbrande huid en lichte brandwonden. Ook bij reumatische klachten of winterhanden en –voeten kan dit wondermiddel de pijn verlichten. Deze bloemetjes groeien op veel plaatsen gewoon in de berm.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock