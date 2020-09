Op déze dagen hebben vrouwen het meeste zin in sex

Wanneer en hoe vaak vrouwen zin hebben in sex is natuurlijk heel persoonlijk. Toch heeft het volgens onderzoekers grotendeels te maken met je menstruatiecyclus.

Misschien heb je zelf weleens gemerkt dat je de ene week meer zin hebt om te vrijen dan de andere week. Dat is helemaal niet gek, want uit onderzoek van de universiteit van Californië blijkt namelijk dat vrouwen twee weken voor de eisprong het meest behoefte hebben aan een vrijpartij. Biologisch gezien is dat niet zo vreemd, want op dat moment zijn vrouwen ook op hun vruchtbaarst.

Menstruatie

De onderzoekers hielden een uitgebreide enquête onder 43 vrouwen. Elke dag kregen zij de vraag hoeveel behoefte ze de dag ervoor hadden aan seksueel contact. Ze moesten deze vraag beantwoorden op een schaal van 1 tot 7. Daarnaast werd ook gevraagd of ze zichzelf gemasturbeerd hadden, of er seksueel contact had plaatsgevonden en zo ja, wie het initiatief nam. Ook werd de menstruele cyclus van de deelneemsters bijgehouden, werd hun speeksel onderzocht en het oestrogeengehalte gemeten.