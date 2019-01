Mensen met déze eigenschap zijn volgens de wetenschap minder grappig

Een hoge moraal hebben is natuurlijk heel prijzenswaardig. Er kleeft alleen één nadeel aan deze nobele eigenschap: je bent niet zo grappig.

Of laten we het anders formuleren: je bént misschien wel grappig, maar mensen vinden je over de algehele linie niet zo grappig. Tot die conclusie kwamen ze aan de universiteit van Singapore. Zij onderzochten het verband tussen grappen maken, de waardering van die grappen en het bewustzijn van je eigen moraal. Daaruit blijkt dat mensen met een sterk gevoel voor goed en fout minder geneigd zijn om grappen te maken of te lachen om andermans grappen. Daardoor worden ze over het algemeen ook minder aardig gevonden.

‘Schijnheilig’

“Hoewel een sterke moraal vaak wordt gezien als iets positiefs en die mensen positieve eigenschappen worden toegedicht, worden ze vaak ook niet leuk gevonden. Ze worden sneller gezien als schijnheilig, preuts en identificeren mensen zich ook minder snel met zo iemand”, schrijven de onderzoekers in de Journal of Personality and Social Psychology.

Betrouwbaar

Tijdens het onderzoek lieten de wetenschappers deelnemers kijken naar een reeks grappen en memes om hun reacties te testen. De humor die sociale grenzen in het geding bracht, leidt tot spanning onder mensen die een sterk gevoel hebben voor wat goed is en wat slecht. Aan de zonnige kant: deze mensen worden wél beschouwd als betrouwbaar, en dat is ook weer wat waard.

Bron: The Independent. Beeld: iStock