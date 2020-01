Deze gezondheidskwaaltjes loop jij het snelst op volgens je sterrenbeeld

Wist je dat Steenbokken vaak huidproblemen hebben en Stieren vaak last van hun nek? Kom er snel achter van welke gezondheidskwaal mensen met jouw sterrenbeeld het meeste last hebben.

Boogschutter

22 november t/m 21 december

Gezondheidskwaaltjes: leverproblemen en botbreuken

Boogschutters kunnen beter niet te vaak alcohol drinken, want een probleem met de lever ligt op de loer. Daarnaast, Boogschutter, ben je actief, bewegelijk en een tikkeltje onhandig waardoor je eerder een botbreuk op zult lopen dan een van de andere sterrenbeelden.

Steenbok

22 december t/m 19 januari

Gezondheidskwaaltjes: huidaandoeningen en maagklachten

Steenbokken hebben snel last van huidproblemen zoals acne, eczeem of psoriasis. Daarnaast zijn Steenbokken echte piekeraars. Als Steenbok ben je heel gevoelig voor stress en bij jou kan stress zorgen voor maagklachten.

Waterman

20 januari t/m 10 februari

Gezondheidskwaaltjes: problemen met de keel of blaas

Goed nieuws: Watermannen worden vaak gezond oud. Watermannen hebben weinig last van allergie en hun spijsvertering kan veel hebben, waardoor ze alles kunnen eten. Wel kun je als Waterman last hebben van kleinere kwalen zoals last van de keel of terugkerende blaasontstekingen.

Vissen

19 februari t/m 20 maart

Gezondheidskwaaltjes: mentale problemen

Vissen zijn mentaal kwetsbaar en kunnen lang in hun ellende blijven hangen. Dit kan ook doorslaan op de fysieke gezondheid. Voor Vissen is het daarom extra belangrijk om er een gezonde levensstijl op na te houden. Gezond eten en vooral voldoende uitrusten.

Ram

21 maart t/m 19 april

Gezondheidskwaaltjes: hoofdpijn of migraine

Rammen zijn actieve en lichamelijk sterke wezens. Grote kans dat jij veel sport en dat is natuurlijk heel goed voor je gezondheid. Wel heb je al sinds je jeugd regelmatig last van hoofdpijn of migraine. Waarschijnlijk heeft dit alles te maken met stress, Ram. Wanneer er hoofdpijn optreedt, is het een signaal van je lichaam om even rustig aan te doen.

Stier

20 april t/m 20 mei

Gezondheidskwaaltjes: schouder- en nekklachten

Jeetje, Stier, wat voelt het af en toe alsof je de hele wereld op je schouders moet dragen. Figuurlijk én letterlijk. Wanneer jij teveel hooi op je vork neemt, krijg je last van stress en daar krijg je dan weer een stijve nek van.

Tweelingen

21 mei t/m 20 juni

Gezondheidskwaaltjes: kans op burn-out

Tweelingen zijn hele harde werkers. Ze gaan maar door en door. Ook kunnen ze problemen moeilijk loslaten. Tweelingen hebben het niet snel door als ze bloot worden gesteld aan teveel stress en spanning. Een burn-out ligt daarom op de loer.

Kreeft

21 juni t/m 22 juli

Gezondheidskwaaltjes: problemen met het gebit

Als jij het sterrenbeeld Kreeft hebt, dan is de kans groot dat je gebit erg gevoelig is. Er ontstaan snel gaatjes in je tanden en je tandvlees is vaak ontstoken. Je tandarts heeft zijn handen vol aan je, Kreeft.

Leeuw

23 juli t/m 22 augustus

Gezondheidskwaaltjes: rugpijn

Voor Leeuwen is het heel belangrijk dat ze van jongs af aan al bezig zijn met de juiste lichaamshouding. Leeuwen hebben de neiging om krom te staan, waardoor rugklachten op latere leeftijd veel voorkomen. Let er ook op het werk (als je een zittend beroep hebt) goed op dat je ergonomisch verantwoord zit, Leeuw. Anders veroorzaak je meer problemen dan je lief is.

Maagd

23 augustus t/m 22 september

Gezondheidskwaaltjes: hoge bloeddruk en maag- en darmproblemen

Als jij het sterrenbeeld Maagd hebt, maak jij je veel zorgen om anderen. De stress die hierbij komt kijken, zorgt bij jou voor gezondheidsproblemen. Je hebt een te hoge bloeddruk en vaak last van je maag en darmen. Wanneer jij leert om jezelf op de eerste plek te zetten en beter voor jezelf te zorgen, zullen deze klachten minder worden, Maagd.

Weegschaal

23 september t/m 22 oktober

Gezondheidskwaaltjes: slechte adem of overmatig zweten

Oei, Weegschaal, jou ruiken ze van een afstand al aankomen. Je kunt er niks aan doen, maar overmatig zweten of een slechte adem zorgen ervoor dat jij gauw niet zo fris ruikt. Een goed excuus om liters van je lievelingsparfum in te slaan. Op mentaal gebied heb je veel last van angsten.

Schorpioen

23 oktober t/m 21 november

Gezondheidskwaaltjes: last van de luchtwegen

Schorpioenen zijn gevoelig voor problemen aan de luchtwegen. Astma komt onder Schorpioenen veel voor. Het is voor de Schorpioen dan ook extra onverstandig om te beginnen met roken. Nog een tip, Schorpioen: ga wat vaker wandelen in de buitenlucht. Zuivere, frisse lucht doet je goed. Zo maak je ook dat volle hoofd van je leeg.

