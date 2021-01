Deze ochtendroutine past het best jouw sterrenbeeld

Door de huidige lockdown zijn veel mensen de richting van hun dag een beetje kwijt. Alle dagen lopen on-noemenswaardig in elkaar over: een donderdag zou net zo goed een dinsdag of vrijdag kunnen zijn. Door een vaste ochtendroutine te volgen, zul je zien dat je je de rest van de dag wat minder stuurloos voelt.

Eén ding is zeker: ’s ochtends vanuit bed linea recta aan de slag gaan, is voor vrijwel geen enkel sterrenbeeld een goed idee. Hoe zo’n ideale ochtendroutine er dan wel uit ziet, hangt af van je sterrenbeeld. Vuurtekens bijvoorbeeld zitten vol energie en houden van een snelle, energieke ochtend terwijl de gevoelige watertekens juist graag rustig opstarten.

Misschien heb je al een vaste ochtendroutine, maar misschien heb je na maanden thuiswerken ook wel zin die eens op te schudden. Wat werkt voor jou hangt natuurlijk voor een groot deel af van je thuissituatie en werk, maar wie weet levert je eigen sterrenbeeld wel wat inspiratie op.

Ram

Als vurige Ram ben je uitgesproken en zit je vol energie. Door de dag te beginnen met opzwepende muziek en een flinke work-out zit je meteen in je flow en kun je alles die dag aan. Probeer die snoozeknop te laten voor wat het is en ontdek hoe anders je je voelt als je al hebt gesport voor de dag echt begint.

Stier

Stier is een praktisch ingesteld aardeteken dat niet houdt van haasten. Een rustig en harmonieus begin is goed voor je geest. Door de avond van te voren al voorbereidingen te treffen, voorkom je stress in de ochtend. Leg alvast kleren klaar en maak bijvoorbeeld chiapudding die je de volgende ochtend zó kant-en-klaar uit de koelkast trekt. Als je de dag begint zonder stress, heb je daar de rest van de dag plezier van.

Tweelingen

Als Tweelingen ben je een snelle denker en flexibel ingesteld. Jij houdt je meestal niet vaste aan strikte routines. Wat wél belangrijk voor je is, is op de hoogte blijven. Lees alvast wat mailtjes, stuur een vriendin een berichtje of klets aan het ontbijt wat met je partner zodat je de rest van die dag in communicatiemodus blijft.

Kreeft

Kreeft is een waterteken dat een sterke connectie voelt met z’n element. Douche daarom niet ’s avonds, maar ’s ochtends. Een snelle douche of bad zorgen ervoor dat je de dag fris en vitaal begint. Die tijd is bovendien een mooi moment om even met jezelf te zijn en te mediteren of te focussen op je plannen voor de dag.

Leeuw

Leeuw is nogal van de zelfexpressie en het bewijs dat een routine niet gelijk staat aan saai. Stel bijvoorbeeld een mooie outfit samen (ook als je thuiswerkt) en deel die op Instagram of Facebook. Of je nou een uur besteed aan je kapsel of je favoriete meezinger luidkeels ten gehore brengt onder de douche: vind een manier om je te uiten met iets wat je gelukkig maakt.

Maagd

Maagd is van nature georganiseerd en op routine gefocust. Grote kans dus dat je al een geoliede routine hebt. Omdat iedereen af en toe een reset kan gebruiken, is het goed om eens na te denken of je huidige routine nog wel bij je past. Meteen na het ontwaken je bed opmaken, douchen en tandenpoetsen houdt je geest scherp en helder. Zo heb je ondertussen tijd om na te denken over de spannendere dingen van je dag.

Weegschaal

Dit komt niet als een verrassing, maar Weegschaal houdt het leven graag in balans. Niet alleen metaforisch. Versterk ook je fysieke balans door de ochtend te beginnen met wat stretchen, yoga of tai chi. De dag beginnen met een uitgebreide zonnegroet is voor jou een fijne manier om zelfverzekerd en in balans te beginnen aan de dag.

Schorpioen

Schorpioen is van de extremen; die intensiteit houdt je scherp. Terwijl veel sterrenbeelden behoefte hebben aan een serene ochtend, ben jij niet weg van een beetje spanning. Die intensiteit van je in een hele hete of ijskoude douche, een flinke ronde hardlopen of een toegewijde to do-list. Je bent op je best als je dag meteen krachtig en positief begint.

Boogschutter

Als iemand een hekel heeft aan herhaling en routine, is het de avontuurlijke Boogschutter wel. Probeer daarom kleine afwisselingen toe te passen in je ochtendroutine. Spontane acties vind je het leukst. Sta daarom iets vroeger op dan normaal zodat je weet dat je tijd overhoudt voor het onverwachte. Of je nou besluit te mediteren of het kanaal in springt voor een snelle borstcrawl.

Steenbok

Steenbokken zijn een van de meest hardwerkende, toegewijde tekens van het sterrenstelsel. De dag georganiseerd beginnen zorgt ervoor dat je de rest van de dag je taken makkelijk kunt wegstrepen. Schrijf daarom alvast op wat je van plan ben te doen en deel die taken in op volgorde van prioriteit. Als je aan het eind van de dag alles hebt weggestreept, voel je je onoverwinnelijk.

Waterman

Als Waterman ben je idealistisch en op de gemeenschap gericht. Je bent een sociaal teken met eindeloos veel vrienden. Begin daarom de dag met een berichtje op social media of een uitgebreid appje naar je favoriete groepsapp. Hoe sterker je je verbonden voelt met anderen, des te gemotiveerder je bent om de dag te tacklen.

Vissen

De meeste Vissen zijn dol op hun nachtrust en beginnen de dag dus ook graag zo relaxt mogelijk. Spreek met jezelf wel een maxium af voor het aantal keer dat je op snooze mag drukken. Gebruik geen oorverdovende wekker, maar kies een rustgevend geluid. Met een kopje thee op de rand van het pak je zo alle tijd om te ontwaken op jouw manier.

Bron: Bustle. Beeld: Getty