Déze signalen geven aan dat je te veel piekert

We piekeren allemaal weleens, om die ene ruzie met je partner, de zoveelste rekening die binnenkomt of een stressvolle situatie op het werk. Maar het wordt pas echt erg als je de volgende signalen krijgt.

Herken jij de signalen?

Je hebt een slechte nachtrust.

Je blijft maar woelen en woelen en je komt niet in slaap. ’s Avonds lijken jouw problemen ook veel erger. Herkenbaar? Dit laatste klopt ook volgens Ad Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie. In het donker voel je je van nature meer kwetsbaar en kun je vaak niet helder denken. Dat geeft een gevoel van hopeloosheid. Hierdoor heb je vaak een slechte nachtrust en ben je vaak moe. Nu kan het bij een stressvolle gebeurtenis altijd voorkomen dat je een nachtje (of twee) minder goed slaapt, maar als dit structureel gebeurt, is dat niet goed.

Je piekert over het piekeren.

Er is een verschil tussen piekeren en piekeren. Je kunt ‘goed’ piekeren, wat betekent dat je ook echt dichter bij een antwoord of oplossing komt, maar je kunt ook ‘slecht’ piekeren. ‘Slecht’ piekeren houdt in dat je piekert over dingen waar je helemaal geen invloed op hebt en dit zorgt ervoor dat je nóg meer hindernissen gaat zien. Het kan zelfs zo zijn dat je gaat piekeren over het feit dat je zoveel piekert. Een veelvoorkomend probleem, weet Ad Kerkhof.

Je krijgt lichamelijke klachten van het piekeren.

Voel je je vaak opgejaagd of angstig, of heb je heel vaak (stress)hoofdpijn? Deze lichamelijke klachten kunnen een teken zijn van te veel piekeren.

Do’s

Merk je dat je weer gaat piekeren? Ademhalingsoefeningen en mindfulness kunnen helpen om jouw geest te kalmeren en jouw gedachten te verzetten. Ook kan het helpen om jouw zorgen van je af te schrijven. Kom je echt niet van het piekeren af? Dan is het misschien fijn om met een psycholoog te gaan praten.

Bron: Flair. Beeld: iStock