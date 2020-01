Deze snacks kun je het best eten voor het sporten

Voor het sporten wat eten is belangrijk, maar ook best lastig. Eet teveel en je bent misselijk tijdens de work-out, eet te weinig en je staat in no time te tollen op je benen.

Houd je die goede voornemens nog steeds vol? Heel goed. Maar misschien kun je dan wel wat inspiratie gebruiken als het aankomt op wat je moet eten voor het sporten.

Koolhydraten, eiwitten en vet

De beste pre-work-out snack bestaat uit een combinatie van koolhydraten, eiwitten en vet. Koolhydraten heb je nodig voor de energie. Proteïne helpt bij de spieropbouw en vet tot slot zorgt ervoor dat je energieniveau stabiel blijft.

Probeer de volgende snacks ongeveer een halfuur voor het sporten te eten en de kans is groot dat je veel meer uit je training haalt.

1. Een groene smoothie

Tijd om de blender die ergens in een hoekje van de keuken stof vangt aan het werk te zetten. In spinazie zit nitraat, wat werkt als een soort motor op je cellen. Hetzelfde stofje zit ook in boerenkool. Mix dat met koolhydraten (bananen of ander fruit), proteïne (proteïnepoeder, havermout) en vet (yoghurt of olijfolie).

2. Yoghurt met fruit

Neem normale yoghurt en eet dat met fruit, noten en zaden. Zo krijg je koolhydraten, proteïne en vet binnen.

3. Energiereep

De ene energiereep is de andere niet. Let op dat aan de reep zo min mogelijk suiker is toegevoegd, de reep minstens 3 gram vezels bevat en vooral uit natuurlijke ingrediënten bestaat.

4. Avocado op toast

Het is niet zomaar een Instagram-trend: avocado op toast met een gekookt of gepocheerd ei is een prima pre-work-out snack. Volkoren brood zit vol vezels, avocado bevat goede vetten. Dankzij de proteïne in ei heb je zo wederom het hele pakket.

5. Havermoutpap

Die kun je warm eten, maar je kunt het jezelf ook makkelijk(er) maken door overnight oats te maken. Dat houdt in dat je de havermout in de koelkast bewaart. Voeg pompoenzaad toe voor extra ijzer, en sesam voor wat calcium. Top de (koude) havermoutpap af met fruit en maak het op basis van magere melk voor wat extra proteïne.

6. Pindakaas

Een lik pindakaas uit de pot? Dat is zeker een optie. Notenboter is namelijk een grote bron van proteïne en vetten. Combineer de pindakaas het liefst met nog iets – zoals bijvoorbeeld banaan. Pindakaas op appelpartjes of een rijstwafel is ook een goed idee.

7. Groenten met hummus

Hummus bestaat voornamelijk uit kikkererwten, dus bevat een prima hoeveelheid proteïne, koolhydraten en vetten. De groenten leveren nog meer gezonde koolhydraten en anti-oxidanten. Als je niet dol bent op hummus, kun je die ook vervangen door Griekse yoghurt.

