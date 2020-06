Deze 3 sterrenbeelden kunnen het best tegen stress (en deze 3 totaal niet)

De pan pastawater kookt over, je bent in driftig app-verkeer verwikkeld met je leidinggevende en ergens huilt een (klein)kind. Trek jij deze situatie? Als je tot een van onderstaande sterrenbeelden behoort, waarschijnlijk wel.

En we hebben ook op een rijtje gezet welke sterrenbeelden zich iets minder glansrijk door stressvolle situaties manoeuvreren.

Deze sterrenbeelden gaan goed met stress om

1. Stier

De Stier kauwt graag op wat gras terwijl-ie ontspannen in de zon rondbanjert. De menselijke Stieren hebben een vergelijkbare levenshouding. Ze doen het rustig aan, eerst de ene taak en dan de pas de andere en doen dat precies volgens het to-dolijstje. Dit aardeteken staat met beide benen op de grond, is betrouwbaar en maakt af waar ze aan begint. Ondertussen blijft de Stier te allen tijde rationeel omdat ze weet: het komt wel goed.

2. Boogschutter

Een inbox met 300 ongelezen mails? Volgens Boogschutter is dat bij lange niet wat er écht toe doet in het leven. De Boogschutter kan goed uitzoomen en met een helikopterperspectief naar het plaatje kijken. Kleine details en drama’s tellen dan niet meer mee. Dat perspectief helpt in stressvolle situaties. Boogschutter maakt zich niet druk om een rommelige kamer als ze bijvoorbeeld ook kan genieten van de kleinkinderen of van een leuk gesprek met een onbekende. Dit sterrenbeeld heeft heel helder voor ogen wat belangrijk is – en wat een stuk minder.

3. Vissen

Vissen is vaak druk met haar droomwereld. Dat komt goed uit als het echte leven even te overweldigend wordt. Vissen is een vrije geest die zich graag verbonden wil voelen en niet competitief is ingesteld. Dit sterrenbeeld is zo gefocust op anderen helpen, dat ze geen tijd heeft voor haar eigen sores. Als de stress toch toeslaat, keert dit waterteken zich tot een creatieve uitlaatklep. Een uurtje schilderen of schrijven en die zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon.