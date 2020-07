Deze twee dingen kun je beter niet doen als je ’s nachts wakker wordt

Niets is zo vervelend als midden in de nacht wakker worden en vervolgens niet meer in slaap kunnen komen. Maar hoe zorg je er nu voor dat je toch weer makkelijk in slaap valt? Volgens slaapspecialist Michael Breus zijn er twee dingen die je in ieder geval níet moet doen.

Als je deze dingen doet, is de kans namelijk groot dat je nog wel een tijdje wakker blijft.

Advertentie

Niet naar de toilet gaan

Volgens dokter Breus moet je proberen om niet naar de toilet te gaan, tenzij je écht moet. “Alleen al door rechtop te staan verhoog je je hartslag, wat niet bevorderlijk is voor je slaap erna. Je hart mag immers maar aan een bepaald ritme kloppen om je ontspannen genoeg te voelen om in te slapen. Sta je op, dan verstoor je dat ritme waardoor je dus meer moeilijkheden ondervindt om de slaap weer te vatten.”