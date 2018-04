Horoscoop: deze week speelt er van alles in het leven van de Leeuw

Deze week maakt de Steenbok erg veel indruk op anderen door haar uitstraling en de Schorpioen kan eindelijk aan iets beginnen wat ze al een tijd wilde doen.

Van 23 tot en met 29 april 2018

Stier

21-4 t/m 20-5

De Stier krijgt steeds meer behoefte om de dingen zelf te doen. Al die aangeboden hulp is ongetwijfeld goed bedoeld, maar je geniet nu eenmaal meer van het resultaat als je het zelf voor elkaar hebt gekregen. Let er wel op mensen niet voor het hoofd te stoten. Laat merken dat je ook zonder hun hulp blij met hen bent.

Tweelingen

21-5 t/m 21-6

Er komt een tijd aan waarin het de Tweelingen goed afgaat anderen aan zich te binden. Er komt diepgang in relaties met anderen. Het is niet meer alleen maar gezellig, vriendschappen worden ook intenser. Probeer werk en privé wel zo veel mogelijk gescheiden te houden en kijk uit voor belangenverstrengeling.

Kreeft

22-6 t/m 22-7

De Kreeft beschikt momenteel over veel energie, maar let op: overal zit een grens aan. Kies daarom zorg-vuldig voor welke zaken je je wel en niet wilt inspannen. Wat leveren deze zaken je precies op? Ook is het goed om te kijken waarvoor je wilt vechten. Niet alles is namelijk de moeite waard.

Leeuw

23-7 t/m 22-8

Er speelt van alles in het leven van de Leeuw. Dus deze week is allesbehalve saai voor jouw. Verwacht veel interessante nieuwtjes en uitnodigingen voor uitjes of bijeenkomsten. Misschien wordt je gevraagd om de leiding te nemen. Het is de vraag of het handig is om dat te doen, ook al is het eervol.

Maagd

23-8 t/m 22-9

In deze tijd lukt het de Maagd heel goed om een aantal ambities waar te maken. Je krijgt erkenning, mensen waarderen jouw inzet en kijken zelfs naar je op. Wie meer wil dan respect, bijvoorbeeld dat mensen je ook nog aardig vinden, zal wat meer op anderen moeten afstemmen. Vaar niet alleen de eigen koers.

Weegschaal

23-9 t/m 22-10

De contacten die de Weegschaal deze week met anderen heeft, zijn geruststellend. Dat wil zeggen, zolang je het oppervlakkig en vriendelijk houdt. Wie per se haar zin wil doordrijven, kan met tegenstand te maken krijgen. Nu is een beetje oppositie niet erg, maar je zult zich prettiger voelen als alles in harmonie gaat.

Schorpioen

23-10 t/m 21-11

Eindelijk kan de Schorpioen aan iets beginnen wat ze al langere tijd wilde doen, maar dan komt er toch een kink in de kabel. Laat je er niet uit het veld slaan. Het gaat om het uiteindelijke doel, niet om de hobbels onderweg. Dan duurt het maar een beetje langer. Belangrijker is het resultaat, en dat komt er heus wel.

Boogschutter

22-11 t/m 20-12

Er is weinig voor nodig of de Boogschutter staat in vuur en vlam, deze week. Dat kan zijn vanwege een geweldig idee óf een bijzonder persoon. Het hoofd koel houden is geen optie, daarvoor ben je te hotel-de-botel. Wat in zo’n situatie wel verstandig kan zijn: de tijd te nemen alvorens u zich vastlegt.

Steenbok

21-12 t/m 19-1

Dit is een tijd waarin de Steenbok indruk maakt op anderen. Niet zozeer door woorden, maar meer door uitstraling. Sommige Steenbokken kunnen gesloten overkomen waardoor mensen hen streng of saai vinden. Deze week kom je eerder krachtig en misschien zelfs mysterieus over. Mensen gaan ervan uit dat je veel te bieden hebt.

Waterman

20-1 t/m 18-2

Aan het begin van de week kan de Waterman last van een ochtendhumeur hebben. Je komt waarschijnlijk slaap tekort door al dat piekeren. Later in de week is er meer ontspanning en maak je je minder druk om van alles en nog wat. Dat heeft meteen ook een gunstige invloed op de nachtrust.

Vissen

19-2 t/m 20-3

Misschien heb je er niet altijd zin in deze week, maar toon juist nu inzet voor jouw werk. De Vissen kan momenteel haar stempel drukken en vooruitgang boeken. Je beschikt over meer power dan je denkt. Kies in deze tijd dus niet de weg van de minste weerstand, maar zorg ervoor dat je je laat gelden.

Ram

21-3 t/m 20-4

Dit is in principe een fijne tijd voor de Ram, maar laat je niet door anderen op de kast jagen. Sommige mensen vinden het gewoon een leuk spelletje om te zien hoe je dan reageert. Gun het hun niet, maar negeer hen en richt je op al die mooie, leuke en plezierige dingen die op dit moment spelen.

Voorspellingen door astroloog Renée Maas

Beeld: iStock.