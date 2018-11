Joepie! Deze week wordt het mogelijk 20 graden

Wat een feest: na een aantal druilerige dagen afgelopen week, lijkt de zomer zich toch weer even te laten zien in Nederland.

Oké, zomer mag iets overdreven zijn, maar vriendelijk herfstweer mogen we het gerust noemen. En dan met name dinsdag: temperaturen kunnen kunnen namelijk in het zuidoosten oplopen tot maar liefst 19 graden. Zeer lokaal wordt zelfs 20 graden aangetikt. En dat is bijzonder voor november, want daarmee kan dinsdag zelfs het dertiende warmte-dagrecord van dit jaar verbroken worden.

Deze week

Tussen een lagedrukgebied voor de Franse kust en een hogedrukgebied boven West-Rusland komt komende dagen met een zuidoostelijke stroming zeer zachte lucht ons land binnen. Dat betekent een heerlijk zonnetje met af en toe wat wolkenvelden.

Zondag ligt de temperatuur rond 11 graden, maar maandag wordt het al een paar graden warmer en gaan we richting de 16 graden in Zuid-Limburg. Maar dinsdag wordt het pas echt genieten met misschien wel 19 graden.

Warmste 6 november?

En daarmee staan we op het punt een nieuw warmte-record te verbreken. Dat wordt nog spannend, want dat dagrecord staat nu nog op 17,1 graden op 6 november 2015. Weeronline verwacht deze dinsdag een dagrecord van exact 16,8 graden in De Bilt. Zullen we daar toch overheen gaan?

Zeer zeldzaam

Om te bewijzen dat we écht geluk hebben met deze temperaturen, kunnen we je vertellen dat zo’n warme novemberdag gemiddeld één keer in de 17 jaar voorkomt. Alleen in Brabant, Limburg en de Achterhoek is de temperatuur in november regionaal boven de 20,0 gestegen. Dat was in 1899, 1926, 1955, 1984, 1994, 2014 en 2015.

Dat wordt misschien wel een heerlijk tripje in eigen land:

Bron: weeronline.nl. Beeld: iStock