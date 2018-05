Zo heb jij deze zomer altijd verzorgde oksels

Met dit mooie weer kunnen we de hemdjes, mouwloze tops en jurkjes weer uit de kast halen. Maar dat betekent ook dat we onze oksels weer eens goed moeten gaan scheren. Het liefst natuurlijk zonder rode bultjes, jeuk of irritatie. Maar hoe voorkom je dit?

Vergeleken met de winter, scheren we onze oksels in de zomer een stuk vaker. Dit is je huid niet gewend, waardoor ‘ie snel geïrriteerd raakt. Maar hoe bescherm je je oksels, maar creëer tegelijkertijd wel gladde exemplaren?

Scheren, waxen of ontharingscrème

Als je kiest voor een scheermesje, kun je het beste een dikke laag scheerschuim gebruiken. Zo krijg je de minste irritatie. Maar als je ze laat waxen, zorg je voor nog minder schade. Ook dan moet je wel vochtinbrengende crème of gel gebruiken om je huid te kalmeren. Daarnaast kun je ook ontharingscrème gebruiken. In dat geval moet je oppassen met de zon. “Je wordt dan geadviseerd voor minimaal 24 uur uit de zon te blijven, om irritaties en onregelmatige verkleuring van de huid te voorkomen”, vertelt dermatologe Ann van Strubarq. “Vergeet sowieso niet je oksels in te smeren, want je oksels kunnen ook verbranden.”

Antitranspirant

“Het beste is om een deodorant of antitranspirant te kiezen waar geen parfum, parabenen of alcohol in zit”, legt Ann uit. Ook is het volgens haar het beste als de deo hypoallergeen is. Zo heb je de minste kans op allergieën en irritaties. Het verschil tussen een deodorant en een antitranspirant is dat de deodorant voornamelijk de geur tegengaat, maar niet het zweten zelf. Dit doet de antitranspirant wel. Die bevat vaak aluminiumzouten om de productie van zweet in de oksels te blokkeren. Maar in Nederland zijn sommige deo’s zowel geurverdoezelend als zweetremmend. Let daar dus goed op.

Bekijk ook: Dit is wat er gebeurt als je een week lang geen deodorant draagt





Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock