Diabetespatiënten misschien verlost van injecties dankzij dít drankje

Het duurt nog zeker wel tien jaar voor het zover is, maar dat maakt het nieuws niet minder hoopgevend: diabetespatiënten zijn dan misschien verlost van die vervelende injecties. Niks minder dan koffie zou namelijk helpen hun bloedsuikerspiegel onder controle te houden.

Het zit zo: mensen met diabetes kunnen een implantaat krijgen dat medicijnen afgeeft zodra het in aanraking komt met cafeïne uit cola, koffie of thee. Als reactie stimuleert de alvleesklier de aanmaak van insuline zodat de bloedsuikerspiegel daalt. Om de dosis te verhogen, heb je simpelweg meer koffie nodig. De test bleek al succesvol onder muizen.

Koffie in de ochtend

Volgens hoofdonderzoeker Martin Fussenegger van de Federal Institute of Technology in Zürich werkt het heel eenvoudig. “Je neemt een kop thee of koffie in de ochtend, nog eentje na de lunch en een na het avondmaal, afhankelijk van hoeveel insuline je nodig hebt om je glucoseniveau naar beneden te krijgen.”

Zes maanden

Het duurt volgens hem nog wel zeker tien jaar voordat de injecties ingeruild kunnen worden. “Je krijgt je normale leven terug. Het implantaat kan zes maanden tot een jaar blijven zitten voor het moet worden vervangen.”

Bron: Welingelichtekringen. Beeld: iStock

