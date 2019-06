Roos en René over diabetes: 'Ik had het liever niet. Maar het is zoals het is'

Wat betekent diabetes voor je dagelijkse leven? En wat betekent het voor de mensen om je heen? Zijn zij er veel mee bezig, maken zij zich voortdurend zorgen? En hebben de partners en kinderen van mensen met diabetes vergelijkbare ervaringen? Roche Diabetes Care bracht onlangs mensen met diabetes, hun partners en kinderen met elkaar in contact om ervaringen uit te wisselen.

Roos Guijt (27) en René Hoogland (50) hadden elkaar al eens eerder ontmoet, bij een informatiebijeenkomst van de Bas van de Goor Foundation (BvdGF). Roos liep in 2016 via BvdGF de marathon van New York en René deed al drie keer mee aan de fietschallenge van de foundation. “De diabetes type 1-wereld is klein”, zegt Roos voor de grap. Zij heeft al sinds haar zesde diabetes type 1. René kreeg de diagnose toen hij 22 was. René: “Mijn vader had het ook, dus ik wist al op jonge leeftijd wat het betekende. Toen ik op een gegeven moment veel dorst had, veel moest plassen, herkende ik de symptomen wel. Ik heb van mijn vader een plasteststrip geleend en toen was het snel duidelijk. Ik zat diezelfde middag al in het ziekenhuis.”

“Ik was heel jong toen ik het kreeg”, vertelt Roos. “Ik wist al heel snel hoe ik zelf moest spuiten en wat ik moest doen bij een hypo of hyper. Dat ging op zich best goed. Maar in mijn puberteit ging het allemaal wat minder, ook door de moeilijke thuissituatie toen. Ik heb het in die tijd een beetje laten versloffen, mijn school heb ik daardoor niet af kunnen maken. Tussen mijn 17e en 21e zat ik standaard rond de 20. Daarna heb ik dat gelukkig weten om te draaien. Ik heb wel jarenlang gedacht dat de complicaties die ik heb voor een deel mijn eigen schuld waren. Maar de internist zei dat als je ruim 20 jaar diabetes hebt, de kans dat je complicaties krijgt, steeds groter wordt.”

‘Ik kan die pomp wel naar buiten gooien!’

René: “Ik had het er voorheen juist moeilijker mee dan nu. Ik zat echt vastgeroest in het patroon met de insulinepen en voelde me best beperkt in mijn bewegingsvrijheid. De overstap op de insulinepomp betekende wel een ommekeer voor me. En de sensor die ik heb, heeft me ook geholpen om er bewuster mee om te gaan. Ik weet nu, als ik dit doe, heeft het dat effect. En daar kan ik iets mee doen. Er is sindsdien een knop omgegaan. Ik heb nog steeds dat het af en toe minder soepel loopt en soms is dat volledig onverklaarbaar. Maar als het verklaarbaar is, dan kan ik er wat mee doen. Zo niet, dan niet. Ik heb wel geleerd daar niet te lang in te blijven hangen.”

“Precies”, zegt Roos. “Je weet wel ongeveer wat de effecten zijn van wat je doet. Maar mijn diabetes zorgt ook wel vaak voor verrassingseffecten. Soms doe ik een week lang elke dag precies hetzelfde, maar dan nog schommelt mijn bloedwaarde per dag. Dat is soms best wel frustrerend. Ik ben wel een controlefreak. Of misschien word je dat wel door de diabetes. Ik wil graag alles kunnen verklaren. En als dat niet lukt, kan ik die pomp wel eens naar buiten gooien. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben. Eten natuurlijk, maar ook vermoeidheid, stress, of het weer. Als het een tijdje ontzettend heet is, dan heb ik gelijk veel minder insuline nodig.”

Roos werkt in de verpleging en had altijd wisselende diensten. “Dat ging echt niet meer”, vertelt ze. “Dan moest ik zo vaak mijn pomp anders instellen, daar werd ik niet beter van. Nu heb ik vaste dagdiensten, dat werkt goed. Je moet toch allereerst goed voor jezelf kunnen zorgen voordat je voor een ander kunt zorgen.” René heeft onlangs een vrij radicale carrièreswitch gemaakt. Hij was altijd constructiebankwerker, maar heeft zich laten omscholen tot technisch tekenaar. “Het werd gewoon te lastig. Dan was ik op een boot in de haven aan het werk en dan moest ik soms even van boord om mijn pomp bij te stellen bijvoorbeeld. Daar was op zich wel begrip voor, maar men vond het soms ook lastig. En ik ook. Ik zag het niet zitten om tot in de lengte van jaren in de werkplaats te staan. Dat heeft ook met mijn diabetes te maken. Nu heb ik een nieuw vak en een nieuwe werkgever. Die wist van tevoren dat ik diabetes heb. Ik ben daar altijd erg open over, ook in mijn werk. Ik help graag mee om het bewustzijn te vergroten. Zo heb ik laatst ook nog een presentatie over diabetes bij de EHBO in ons dorp gegeven.”

‘Dat heb ik toch maar mooi geflikt’

Beiden zijn aardig sportief. Roos liep dus al een marathon en wil binnenkort weer en is vaak in de sportschool. René fietst veel, in zijn vrije tijd, op vakantie en bij de challenges van de BvdGF. “Toen het fysiek wat minder met me ging, zei mijn fysio dat ik meer moest bewegen. Ik ben begonnen met spinnen en toen ook gaan fietsen. Inmiddels heb ik ook drie keer de challenges gedaan. Dat is echt een unieke ervaring, een verrijking voor mijn leven.” Roos vraagt: “Heb je dan ook dat gevoel: ondanks diabetes heb ik dit toch maar mooi gedaan?” Zeker, zegt René. “Toen ik de eerste tocht voltooid had, zat ik op de laatste dag echt even te janken op mijn bed. Dat heb ik toch maar geflikt, dacht ik.” Roos: “Precies, dat had ik ook bij die marathon.”

“Dat is ook wel weer het mooie van diabetes”, vervolgt Roos. ”Diabetes heeft me wel dingen gebracht die ik zonder diabetes niet zou hebben gedaan. Ik had anders nooit de marathon van New York gelopen. Ik heb ook wel de drang om te bewijzen dat ik het kan. Dat ik dat net zo goed of beter kan dan andere mensen.” René: “Door mijn diabetes heb ik bijvoorbeeld Bas van de Goor, Erica Terpstra en Erben Wennemars ontmoet. Dat was anders waarschijnlijk nooit gebeurd. Diabetes is niet alleen maar slecht.”

Zelf diabetes? Op Levenmetdiabetes.nl kun je in contact komen met mensen met diabetes. Verder vind je hier tips, adviezen, artikelen en verhalen.

Beeld: iStock