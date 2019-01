Déze dieetfabel geloven we bijna allemaal maar helpt je geen gram verder

Is dat goede voornemen om een paar kilo kwijt te raken toch nog ergens blijven hangen? Dan wil je het wel goed doen. Je energie steken in fabels waar je geen gram mee verliest is zonde.

Minder eten en meer bewegen zijn natuurlijk de twee grote ‘geheimen’ van een succesvolle afvalrace. Maar er duiken regelmatig andere trucjes op waar je in rap tempo kilo’s mee zou kunnen verliezen. Bijvoorbeeld: veel water drinken. Maar helpt dat wel echt bij het afvallen?

Vervanger

Volgens het Voedingscentrum helpt het niet om veel water te drinken en verder hetzelfde te blijven eten en drinken. Op de site schrijven zij: “Water is wel een goede keuze om frisdrank en vruchtendranken mee te vervangen. Dat scheelt calorieën en draagt daardoor bij aan afvallen. Ook een glas water nemen in plaats van een calorierijk tussendoortje kan je op een moeilijk moment gebruiken om een verleiding te weerstaan.” Als vervanger voor andere calorierijke drankjes kan water je dus zeker helpen bij het afvallen, maar een wondermiddel is het niet.

Grapefruitsap en citroensap

Grapefruitsap en citroensap hebben hetzelfde imago. Deze twee drankjes worden regelmatig beschreven als drankjes die helpen bij de vetbranding, maar ook dat is volgens het Voedingscentrum een fabel. “Er is geen enkel bewijs dat grapefruit of citroen invloed heeft op de vetverbranding”, schrijven zij.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock